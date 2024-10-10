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С высоты поражения: противодиверсионные силы флота получили беспилотники

БПЛА усилят охрану военно-морских баз, кораблей и важной прибрежной инфраструктуры
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В специальные отряды противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) ВМФ РФ поступили беспилотные летательные аппараты. С их помощью можно обнаруживать и уничтожать диверсионные силы противника под водой и на берегу. На Тихоокеанском флоте уже провели учения по отработке тактики поиска противника — в ходе них БПЛА задействовали в составе групп вместе с быстроходными катерами. Эксперты отмечают, что в сложившейся военно-политической обстановке флоту надо быть готовым к любым недружественным действиям и БПЛА серьезно расширят возможности наших противодиверсионных сил.

Дроны усилят противодиверсионные силы

Беспилотные летательные аппараты уже используются отрядами ПДСС Военно-морского флота РФ для контроля акватории и при патрулировании вероятных маршрутов выдвижения диверсантов в прибрежных районах. В частности, в районе Авачинской бухты учения с их использованием провели боевые пловцы Тихоокеанского флота, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

Собеседники издания отметили, что в них участвовало более 60 военнослужащих, задействовано три противодиверсионных катера и четыре быстроходные лодки.

Действия отрядов ПДСС не афишируются, но имеют большое значение. Гибель большого военного корабля — это серьезный и моральный, и материальный удар для любой страны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота во время учений по обнаружению и уничтожению условного противника в акватории залива
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В сложившейся военно-политической обстановке нам нужно быть готовыми к любым диверсиям, — отметил он. — В том числе и к нестандартным действиям противника. Морских пловцов могут отправить в порт с борта нейтрального сухогруза. Они могут приехать в Крым или на Камчатку туристами. И следить в этом случае надо не только за акваторией. Где-то на берегу диверсантам надо будет обустраивать схроны для взрывчатки и оборудования. Поэтому отрядам ПДСС надо будет контролировать большие прибрежные территории вокруг военно-морских баз, откуда может быть совершена вылазка.

Инфографика

Дроны хорошо подходят для уничтожения морских диверсантов в прибрежных акваториях, отметил он.

— С воздуха подводного пловца гораздо лучше видно. — объяснил эксперт. — Также их легче будет заметить при продувке аквалангов. Подводные транспортеры, которыми может воспользоваться противник, тоже легко обнаружить с воздуха, например, по следам, которые оставляет работающий движитель.

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) во время отработки штатных задач по охране и обороне прибрежной полосы и акватории постоянных пунктов базирования сил Северного флота
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Возможность сброса гранаты на морских диверсантов с БПЛА — это дешевый и эффективный способ борьбы с ними, отметил Дмитрий Болтенков.

— В лучшем для него случае он просто всплывет, но скорее всего утонет — гидродинамический удар от взрыва гранаты серьезно воздействует на людей, находящихся под водой, — отметил Болтенков.

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Защита военно-морских баз

Для защиты военно-морской базы нужна эшелонированная оборона, также рассказал Дмитрий Болтенков.

— Сами пловцы ПДСС, как правило, действуют на скоростных катерах, — напомнил он. — Для этих целей часто используются «Грачата». На них есть гидроаккустическая станция для обнаружения подводных объектов, противодиверсионные гранатометы для стрельбы по пловцам. Теперь у них появятся новые возможности.

БПЛА серьезно облегчат службу нашим боевым пловцам, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

Боевые пловцы-подводники противодиверсионного подразделения Балтийской военно-морской базы во время тренировки в акватории Балтийского моря
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Дроны позволят вести разведку, что позволит лишний раз пловцам не выдвигаться в те или иные районы на катерах, — отметил он. — Возможность сброса боеприпаса позволит уничтожать противника на расстоянии, не подвергая опасности жизни наших ребят.

Эксперт отметил, что это направление будет только развиваться.

Мы в свое время для охраны кораблей проводили профилактическое гранатометание — кидали гранаты в воду через определенные промежутки времени, чтобы диверсанты всплыли, — отметил он. — Этот метод эффективен до сих пор, но появляются новые технологии и их надо использовать. Дроны в дальнейшем получат более мощное вооружение, включая противолодочное, смогут находить не только диверсантов, но и минные постановки. Появление новых систем вооружения в этой области неизбежно.

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Кто служит в ПДСС

Сейчас российские военно-морские базы и побережье защищают несколько отрядов противодействия диверсионным силам и средствам, входящие в состав четырех флотов, а также Каспийской военной флотилии. Бойцы ПДСС также отвечают за охрану пункта материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.

Подразделения ПДСС формируются из военнослужащих-контрактников. Боевой пловец обучен воевать не только на море, но и на суше.

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) во время отработки штатных задач по охране и обороне прибрежной полосы и акватории постоянных пунктов базирования сил Северного флота во время тренировки в акватории Балтийского моря
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Все бойцы, попавшие в отряд ПДСС, осваивают сложную программу обучения, включая навигационно-топографическу, водолазную, штурмовую, парашютно-десантную, и даже горную подготовку, учатся рукопашному бою и радиоделу. Они могут противодействовать подводным диверсантам, угрожающих военно-морским базам, боевым кораблям, важным инфраструктурным береговым сооружения, а также военным городкам.

Боевых пловцов часто прикомандировывают к отрядам кораблей ВМФ РФ для обеспечения их безопасности во время дальних походов и при нахождении в портах иностранных государств.

Отряды ПДСС получают на вооружение быстроходные лодки и катера — в том числе «Рапторы» и «Грачата».

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота во время учений по обнаружению и уничтожению условного противника
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для них разработано специальное стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения не только на суше, но и под водой. На их вооружении имеются двухсредные автоматы АПС, АДС и пистолеты СПП-1. Кроме того, они вооружены специальным противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-61 «Дуэль» и многоствольным ДП-65 для уничтожения диверсантов под водой. Также в их арсенале — средства обнаружения диверсантов, минирования и разминирования кораблей и сооружений.

Сейчас в ВМФ РФ проводятся мероприятия по улучшению защиты баз от всех существующих угроз, в том числе новых. Ранее «Известия» сообщали, что в военно-морских базах России создают пункты управления противороботовой защитой. Из них будут координировать отражение атак воздушных и морских дронов.

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