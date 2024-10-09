Врач развеял мифы о целительных свойствах алкоголя

Существует большое количество мифов об алкоголе, который в небольших количествах якобы может принести какую-то пользу организму, сообщил в среду, 9 октября, врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.

По словам эксперта, принято считать, что низкое давление можно поднять при помощи коньяка, но, как и любой другой алкогольный напиток, он приводит к расширению сосудов и временному снижению давления. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления.

«Подобные скачки артериального давления опасны для сердечно-сосудистой системы», — сказал психиатр-нарколог в беседе с Lenta.Ru.

Врач также разоблачил еще один распространенный миф — о целительном эффекте водки с перцем при ОРВИ. Исаев отметил, что простудные заболевания с повышением температуры тела сопровождаются выраженной интоксикацией. Этиловый спирт, в частности, водка, усиливает токсический эффект, и это оказывает дополнительную нагрузку на все органы и системы человека и снижает иммунитет.

«Кроме того, алкоголь извращает действие лекарственных препаратов, которые принимал пациент. Алкоголь, как очень мощный диуретик, может усиливать элиминацию и выведение полезных веществ, что снизит эффективность лекарственных препаратов», — добавил Исаев.

Нарколог добавил, что пиво при бессоннице тоже вряд ли поможет, так как этот напиток обладает сильным мочегонным действием.

8 октября врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова рассказала, что регулярное употребление алкоголя оказывает разрушительное влияние на весь организм человека, включая кишечник.

По словам специалиста, алкоголь вызывает недостаточное кровоснабжение кишечника, спазм сосудов, нарушения барьерной функции, увеличение проницаемости стенки кишечника для токсинов и непереваренных остатков пищи, сообщает 360.ru. При регулярном употреблении алкогольных напитков в кишечнике происходит снижение выработки защитных клеток (иммуноглобулинов) и основного составляющего слизистого секрета (муцина), уменьшение производства витаминов, антиоксидантов, микро- и макроэлементов, добавила гастроэнтеролог.

В свою очередь, и. о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что темные спиртные напитки, такие как бурбон, виски, ром и коньяк, вызывают самое тяжелое похмелье, передает НСН.

Ранее, 28 сентября, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила в беседе с RT, что прием ряда обезболивающих и жаропонижающих средств с алкоголем представляет серьезную угрозу для здоровья.