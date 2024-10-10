Икона Покрова Пресвятой Богородицы: от чего защищает, в чем помогает

Ежегодно 14 октября Русская православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Он не входит в число 12 главных церковных праздников, но широко почитается среди верующих, а иконы, посвященные событиям торжества, издревле пользуются народной любовью. О том, какими бывают иконы Покрова Пресвятой Богородицы и в чем они помогают, читайте в материале «Известий».

Суть праздника Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

О происхождении праздника Покрова Пресвятой Богородицы и событиях, легших в его основу, до сих пор спорят ученые и богословы. Согласно наиболее распространенной версии, торжество было установлено в честь чудесного явления Божией матери во Влахернском храме, описанного в житие Андрея Юродивого.

В начале X века Византийская империя часто подвергалась набегам со стороны восточных соседей. По преданию, Константинополь, столица государства, был внезапно осажден сарацинами (так в средние века называли всех мусульман). Момент для нападения был подобран крайне удачно — основные силы греческого войска находились в дальнем походе. Город оказался практически беззащитен, и его жителям оставалось только уповать на небесную помощь.

Византийцы глубоко почитали Богородицу, поэтому во Влахернском храме в Константинополе непрерывно совершались молебны с просьбами о заступничестве и помощи. Место было выбрано не случайно, ведь в этом храме хранились бесценные реликвии — риза Девы Марии, ее головной покров (мафорий) и часть ее пояса.

Однажды ночью на очередное богослужение собралось множество людей. Среди них были Андрей Юродивый и его ученик Епифаний. Их взору и открылось чудо — невидимая для остальных прихожан явилась Богородица, сопровождаемая Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом и другими святыми в белых одеждах. Божия Матерь принялась горячо молиться вместе с верующими, а затем сняла покрывало со своей головы и распростерла над народом в храме. После этого видение исчезло, оставив ощущение божественной благодати.

Вскоре Константинополь был чудесным образом спасен: сарацины, напуганные необъяснимыми небесными знамениями, начали отступать, а внезапно разыгравшаяся буря потопила их корабли.

Тем не менее единого мнения о происхождении праздника Покрова Пресвятой Богородицы нет. Некоторые исследователи отмечают, что примерно в то же время во Влахернском храме наблюдалось так называемое еженедельное чудо: каждую пятницу покров, закрывавший почитаемый образ Божией Матери, сам по себе поднимался, открывая икону, а потом возвращался на место. Другие указывают, что осаду Константинополя могли вести не сарацинские, а русские войска. Также остаются неясными время и место установления торжества.

Русская православная церковь начала отмечать праздник в XII веке по велению князя Андрея Боголюбского, который почитал святого Андрея Юродивого как своего небесного покровителя. Тогда же на Руси началось строительство первых храмов, освященных в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Самый древний из них, Покрова на Нерли, был возведен по приказу самого Боголюбского.

История иконы Покрова Пресвятой Богородицы

Самые древние образы Покрова Пресвятой Богородицы, дошедший до наших дней, относится к XIII веку. Один из них выполнен в технике золотой наводки по меди и расположен на вратах Рождественского собора в Суздале, а другой можно найти в настенной росписи собора Снетогорского монастыря в Пскове. На суздальских вратах Божия Матерь изображена вполоборота с поднятыми руками и парящим над Ней мафорием. Вокруг собрались святые, ангелы, смотрящие вверх.

Впоследствии выделилось две основные иконописные традиции, связанные с Покровом: суздальская (среднерусская) и новгородская. В рамках первой было принято изображать Богородицу перед Влахенским храмом, держащей покрывало над собравшимися вокруг людьми. Внизу располагается амвон (сооружение, предназначенное для чтения Священного Писания), на котором стоит Роман Сладкопевец — композитор и предполагаемый автор акафиста Божией Матери. Рядом с ним расположены другие святые, в том числе Андрей Юродивый с учеником. Наиболее ранний образ этого типа относится ко второй половине XIV века.

Новгородский вариант иконы отличается тем, что Богородица находится внутри храма, а Ее святой плат удерживают ангелы. Самый древний образец этого типа был написан в Зверином монастыре в конце XIV века.

В XV веке произошло постепенное слияние новгородской и суздальской иконописных традиций — на более поздних образах можно увидеть элементы, характерные для обоих изводов. Уже в следующем столетии появились и другие вариации иконы. Так, на некоторых из них Богородица не снимает плат с головы, а накрывает им молящихся и святых, как плащом.

Современные иконы Покрова Пресвятой Богородицы тяготеют к упрощению композиции. На них Божия Матерь изображается в полный рост или по пояс. При этом вокруг нет ни святых, ни храма — только Дева Мария с мафорием в руках.

От чего защищает и в чем помогает икона Покрова Богородицы

Икона Покрова Пресвятой Богородицы символизирует любовь и милосердие Божией Матери, которые она в равной степени проявляет ко всем людям. Деву Марию почитают как главную заступницу человечества перед Богом. К ней можно обратиться за поддержкой и утешением в любой ситуации.

Перед иконой Покрова Богородицы молятся о выздоровлении больных, избавлении от зависимостей, укреплении веры и возвращении заблудших на истинный путь. К Богородице также обращаются за помощью в освоении новой профессии или принятии важного решения. Женщины издревле просят Божию Матерь о рождении здоровых детей и счастливом браке.

Кроме того, икона Покрова Богородицы защищает военнослужащих, которые сражаются за родную землю. Считается, что она помогает избегать гибели и быстрее восстанавливаться в случае ранений. В повседневной жизни образ может уберечь человека от козней врагов и чужого пагубного влияния.

Кому подарить икону Покрова Богородицы

На Покров Пресвятой Богородицы верующие нередко дарят друг другу иконы, связанные с праздником. Такой образ станет хорошим дополнением для любого домашнего иконостаса, ведь он олицетворяет божественную защиту и прощение грехов.

Тем не менее, образ можно дарить не только 14 октября. Икону Покрова Божией Матери часто преподносят молодоженам как символ родительского благословения. Ее также будет уместно подарить семейной паре, ожидающей ребенка, ведь Деву Марию издревле почитают как защитницу матерей.

На Руси существовала традиция, согласно которой в новый дом следовало заходить с иконой Покрова Богородицы в руках. Считалось, что это обеспечит его владельцам комфортную и спокойную жизнь. Поэтому новоселье — еще один удачный повод, чтобы подарить этот образ.

Небольшая икона Покрова может стать хорошим подарком для военнослужащего, особенно если он находится в зоне боевых действий. Медальон или карманный образ помогут ему укрепить дух и напомнят о доме, где ждут родные.

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