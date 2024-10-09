Харрис назвала Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына диктаторами

Вице-президент и кандидат в лидеры США от демократов Камала Харрис назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына диктаторами и авторитаристами. Об этом 9 октября политик сказала на «Late Show with Stephen Collbert», запись которого опубликована на YouTube.

«Диктаторы и авторитаристы. Люди, которых можно описать словом «убийцы», — заявила Харрис, когда ведущий Стивен Коллберт упомянул о том, что ее оппонент от республиканской партии и экс-глава государства Дональд Трамп часто говорит о хороших отношениях с Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Вице-президент раскритиковала Трампа за то, что он «открыто восхищается диктаторами», и отметила, что он «хочет стать диктатором в первый же день, если его снова изберут президентом».

«Эти парни [Орбан, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын — Ред.] с ним играют <…>, потому что льстят ему или делают одолжение», — считает Харрис.

Ранее, 8 октября, Харрис обратилась в своем высказывании к данным из книги Боба Вудворда «Война», в которых сказано, что Трамп во время пандемии COVID-19 отсылал президенту России Владимиру Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. Она раскритиковала своего соперника и допустила оскорбление в адрес лидера РФ.

Позднее российское посольство в США назвало неприемлемыми высказывания вице-президента, которые она допустила в адрес Путина. Там также отметили, что «хамская риторика» вошла в привычку «так называемых государственных деятелей Америки».