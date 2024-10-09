Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Экономика США замедлится до 1,5% из-за политики Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Происшествия
Правительство Тамбовской области сообщило об уничтожении БПЛА над регионом
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Экономика
Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Армия
Минобороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Мир
Правящая партия в Сербии поддержит референдум о доверии Вучичу
Армия
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя регионами России
Экономика
Спрос на квартиры в Московской области упал в два раза
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии

Посольство России в США назвало неприемлемыми высказывания Харрис о Путине

0
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российское посольство в США назвало неприемлемыми высказывания вице-президента и кандидата в лидеры страны от демократов Камалы Харрис, которые она допустила в адрес президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 9 октября, заявило дипломатическое представительство в своем заявлении в Telegram-канале.

Накануне Харрис обратилась в своем высказывании к данным из книги Боба Вудворда «Война», в которых сказано, что бывший президент США и ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп во время пандемии COVID-19 отсылал Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. Она раскритиковала своего соперника и допустила оскорбление в адрес президента России.

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — обратили внимание в посольстве.

В заявлении сказано, что сложившаяся ситуация говорит о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Они используют оскорбительную риторику в связи с невозможностью нанести России «стратегическое поражение».

По мнению представителей посольства, властям США нужно смириться с тем, что РФ проводит политику, которая основывается на национальных интересах, а подобные высказывания наносят оскорбление всему народу страны, демонстрирующему сплоченность вокруг лидера государства.

В мире и разногласии: США меняют риторику по прекращению украинского конфликта
Сдвиг в позиции Вашингтона по урегулированию кризиса становится всё очевиднее

Ранее, 7 октября, Харрис проявила нежелание участвовать в переговорах по украинскому конфликту с Путиным без участия Киева. Она также отметила, что вопрос расширения НАТО и включения в него Украины она планирует решать по мере поступления. На данный момент, по ее словам, США «поддерживают способность Украины защищать себя».

Ранее, 5 октября, стало известно, что Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США. 3 октября он рассказал о том, что российским дипломатам и ему лично поступают угрозы физической расправой. Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США 5 ноября — работать здесь становится всё труднее, признался он.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025