Посольство России в США назвало неприемлемыми высказывания Харрис о Путине

Российское посольство в США назвало неприемлемыми высказывания вице-президента и кандидата в лидеры страны от демократов Камалы Харрис, которые она допустила в адрес президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 9 октября, заявило дипломатическое представительство в своем заявлении в Telegram-канале.

Накануне Харрис обратилась в своем высказывании к данным из книги Боба Вудворда «Война», в которых сказано, что бывший президент США и ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп во время пандемии COVID-19 отсылал Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. Она раскритиковала своего соперника и допустила оскорбление в адрес президента России.

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — обратили внимание в посольстве.

В заявлении сказано, что сложившаяся ситуация говорит о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Они используют оскорбительную риторику в связи с невозможностью нанести России «стратегическое поражение».

По мнению представителей посольства, властям США нужно смириться с тем, что РФ проводит политику, которая основывается на национальных интересах, а подобные высказывания наносят оскорбление всему народу страны, демонстрирующему сплоченность вокруг лидера государства.

Ранее, 7 октября, Харрис проявила нежелание участвовать в переговорах по украинскому конфликту с Путиным без участия Киева. Она также отметила, что вопрос расширения НАТО и включения в него Украины она планирует решать по мере поступления. На данный момент, по ее словам, США «поддерживают способность Украины защищать себя».

Ранее, 5 октября, стало известно, что Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США. 3 октября он рассказал о том, что российским дипломатам и ему лично поступают угрозы физической расправой. Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США 5 ноября — работать здесь становится всё труднее, признался он.