Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащими разведывательных подразделений группировки войск «Север» с помощью БПЛА было выявлено движение двух боевых бронированных машин ВСУ, экипажи которых пытались скрыть их в районе лесополос в Харьковской области», — говорится в сообщении министерства.

Там рассказали, что российские военные, получив разведданные, решили оказать на обе ББМ огневое воздействие. Применив FPV-дроны, военнослужащие оперативно уничтожили обе цели.

На кадрах, которыми поделилось министерство, видно, что попадание было прямым, обе бронированные машины взорвались, над ними поднялись клубы дыма.

Ранее в этот день в Минобороны РФ показали, как расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Цель обнаружила разведгруппа, которая использовала беспилотники. Тяжелая огневая система после этого скрытно прибыла на огневую позицию и атаковала опорный пункт 220-миллиметровыми снарядами с термобарической смесью. Цели противника были уничтожены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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