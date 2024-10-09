Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Место стрельбы в Ингушетии было оцеплено
Мир
WP узнала о запросе Трампа по защите из-за возможной угрозы со стороны Ирана
Мир
Шольц сообщил о выделении €600 млн на военную помощь Украине
Мир
Лавров указал на обращение НАТО и ЕС к нацистским «ценностям»
Мир
СМИ сообщили об обнаружении тела погибшего при ударе Израиля по Бейруту генерала КСИР
Мир
Политолог объяснил причины появления идеи референдума по членству Приднестровья в ЕС
Армия
ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области
Мир
Россия выразила протест посольству Японии из-за планов по учениям с США
Мир
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву около €10,4 млрд с начала конфликта
Мир
Американцу Татеру продлили арест по делу о нападении на полицейского до 14 ноября
Мир
ВКС РФ предотвратили столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии
Мир
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о разработке самолета «Освей»
Мир
Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Мир
В Молдавии арестовали троих активистов оппозиционного блока «Победа»
Общество
Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб.
Культура
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
Общество
В Курске арестовали семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС идеи создания рейтингового агентства
Сюжет:

Расчеты FPV-дронов уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ под Харьковом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащими разведывательных подразделений группировки войск «Север» с помощью БПЛА было выявлено движение двух боевых бронированных машин ВСУ, экипажи которых пытались скрыть их в районе лесополос в Харьковской области», — говорится в сообщении министерства.

Там рассказали, что российские военные, получив разведданные, решили оказать на обе ББМ огневое воздействие. Применив FPV-дроны, военнослужащие оперативно уничтожили обе цели.

На кадрах, которыми поделилось министерство, видно, что попадание было прямым, обе бронированные машины взорвались, над ними поднялись клубы дыма.

Сбитые налетчики: как изменились задачи бойцов-зенитчиков по ходу СВО
Вместо вертолетов и самолетов основными целями ПВО стали беспилотники

Ранее в этот день в Минобороны РФ показали, как расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Цель обнаружила разведгруппа, которая использовала беспилотники. Тяжелая огневая система после этого скрытно прибыла на огневую позицию и атаковала опорный пункт 220-миллиметровыми снарядами с термобарической смесью. Цели противника были уничтожены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024