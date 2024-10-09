Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении
Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Министерство обороны России 9 октября показало кадры боевой работы российских артиллеристов.
Разведгруппа с использованием БПЛА на окраине одного из населенных пунктов обнаружила опорный пункт боевиков Украины. После боевая машина российских военнослужащих скрытно выдвинулась на позицию и нанесла удар 220-миллиметровыми боеприпасами с термобарической смесью.
Уточняется, что в результате удара выявленные огневые точки противника были уничтожены. Подразделения радиационной химической и биологической защиты группировки войск оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям ВС РФ, добавили в ведомстве.
Ранее, 8 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения САУ «Цезарь» ВСУ в Сумской области с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец». Огневая позиция установки была обнаружена военнослужащими группировки войск «Север» в районе лесополосы.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».