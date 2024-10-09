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Эксперт связал рост закупок Бразилией нефтепродуктов РФ с экономической выгодой

Митрахович отметил, что Бразилии экономически выгоднее закупать нефтепродукты РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Основная причина, по которой Бразилия наращивает импорт российских нефтепродуктов, связана с тем, что РФ может сформировать более выгодное ценовые предложения, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 9 октября.

Ранее в этот день агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные бразильской таможни, сообщило, что в текущем году Бразилия увеличила закупки нефтепродуктов из России до рекордной суммы в $5,1 млрд. Страна закупала в большей степени дизельное топливо, импорт которого увеличился в 1,7 раза, до $4,4 млрд. Помимо этого, приобретались неавиационные бензины и различные сорта сырья.

«Думаю, что основная причина, по которой Бразилия наращивает импорт российских нефтепродуктов, дизеля в особенности, связана с тем, что просто Россия может сформировать ценовые предложения более выгодное. И по деньгам с точки зрения экономии соотношения цены и качества, и даже с учетом транспортировки, это получается дешевле, чем брать у конкурентов», — объяснил Митрахович.

По его словам, Бразилия выбирает, что ей экономически выгоднее, и с учетом может быть еще и дисконтов на российское топливо для нее это рациональный выбор.

«Какие-то ограничители, которые есть в нашей торговле, или в стратегии внешней со стороны Бразилии, они не отменяют возможность и необходимость торговать друг с другом. То есть, условно говоря, Бразилия входит в ОПЕК+, вместе с Россией, но Бразилия при этом не имеет самообязательств по ограничению добычи нефти. Россию это не очень сильно радует, но это не мешает налаживанию нашей торговли в той же самой сфере нефтепродуктов», — добавил эксперт.

И хотя Бразилия продолжает, находясь в западном полушарии, ориентироваться на американцев по ряду вопросов, она также входит в БРИКС. Поэтому не формируется какого-то набора ограничений, которые бы препятствовали наращиванию торговли России с Бразилией в сфере нефтепродуктов, подчеркнул Митрахович.

Также он рассказал, что в Бразилии значительная часть автопарка ездит на смеси нефтепродукта и этанола. Но есть и парк автомобилей, в том числе грузового транспорта, где более востребован дизель. Поэтому он в том числе закупается и для этих целей.

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Ранее, 12 августа, руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский привел «Известиям» прогноз, согласно которому, Россия продолжит наращивать экспортные поставки в Бразилию. По его мнению, торговля двух стран будет диверсифицироваться и охватывать всё более широкий спектр товаров.

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