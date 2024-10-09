Бразилия увеличила закупки нефтепродуктов из России до $5,1 млрд

В текущем году Бразилия увеличила закупки нефтепродуктов из России до рекордной суммы в $5,1 млрд. Об этом 9 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных бразильской таможни.

Отмечается, что в 2024 году Бразилия закупала в большей степени дизельное топливо, импорт которого увеличился в 1,7 раза, до $4,4 млрд. Помимо этого, страна также купила неавиационные бензины и различные сорта сырья.

Суммарно ввоз нефтепродуктов увеличился в чуть более чем полтора раза в сравнении с данными прошлого года, когда сумма закупки составила $3,25 млрд. В физическом выражении импорт увеличился также в 1,6 раза — до 7,3 млн т.

Ранее, 12 августа, руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский спрогнозировал рост российских экспортных поставок в Бразилию. Он отметил, что торговля двух стран будет диверсифицироваться и охватывать всё более широкий спектр товаров. Помимо этого, эксперт обратил внимание на то, что с 2022 года поставки российского дизельного топлива выросли в 60 раз.