Четыре клуба РПЛ вошли в топ-100 команд мира по трансферной стоимости игроков
Четыре команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-100 мировых футбольных клубов по трансферной стоимости игроков. Рейтинг команд 9 октября размещен на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
Выше всех из российских клубов в списке оказался санкт-петербургский «Зенит», он занимает 55-ю строчку рейтинга, стоимость трансфера его футболистов составляет €237 млн. Три другие российские команды в топе — московские: «Динамо» заняло 85-е место со стоимостью трансфера €140 млн, на 88-й строчке находится «Локомотив», в котором стоимость трансфера находится на уровне €135 млн, а «Спартак» получил 94-е место с трансферной стоимостью €127 млн.
Рейтинг возглавил испанский клуб «Реал Мадрид» со стоимостью €1728 млн. На второй строчке находится британская команда «Манчестер Сити», в которой трансферная стоимость достигает €1471 млн. Тройку замыкает другой клуб из Великобритании, «Челси», со стоимостью €1388 млн.
Ранее, 7 февраля, портал Sportico назвал португальского футболиста, нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира за 2023 год, в течение которого португалец заработал $275 млн.