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Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий

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Фото: TASS/AP
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Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, что привело к гибели людей в Марокко и Алжире. Об этом 8 октября сообщило издание The Independent.

«Вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире», — пишет издание.

Отмечается, что два дня осадков в сентябре превысили среднегодовые показатели в нескольких районах, где в среднем выпадает менее 250 мм в год.

По словам сотрудника главного управления метеорологии Марокко Хуссина Юабеба, прошло от 30 до 50 лет, когда за столь короткий период выпало такое количество осадков.

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Ранее, 6 октября, сообщалось, что в Боснии и Герцеговине в результате наводнения погибли 18 человек. Уточняется, что 13 тел были обнаружены в Ябланице, еще два — в муниципалитете Кониц. Трое человек погибли в результате стихийного бедствия в муниципалитете Фойница Среднебосанского кантона.

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