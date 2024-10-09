«Украинская правда» заявила о давлении со стороны офиса Зеленского
Издание «Украинская правда» сообщило о давлении на редакционную политику со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом 9 октября сообщили в Telegram-канале редакции.
Журналисты издания заявили, что офис президента Украины мешает общению редакции с представителями власти, воздействует на рекламодателей и оскорбляет сотрудников «Украинской правды» в прямом эфире.
Такую политику издание расценивает как влияние на редакционную политику «Украинской правды» и дает обещание публично заявлять о попытках вмешательства на международном уровне.
«Мы официально заявляем, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов «Украинской правды» будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне. Каждая подобная попытка лишь укрепляет нашу мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти» — говорится в сообщении.
По данному заявлению начата проверка. Расследование находится на контроле органов прокураторы.
Ранее, 18 января 2024 года, Владимир Зеленский высказывался о давлении на СМИ в стране. Политик заявил о прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.Info. Это, по его словам, недопустимо.