Германия за неделю поставила Украине две системы ПВО
В течение недели Германия предоставила Украине поддержку в виде двух систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 октября сообщил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг.
«Мы работаем на высоком уровне и будем поддерживать его. Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса Iris-T SLM и [Iris-T] SLS», — заявил он в беседе с изданием RND.
Он добавил, что в 2024 году планируется поставить на территорию Украины еще две зенитные системы, среднее двузначное количество боевых машин пехоты (БМП) и основных боевых танков, а также пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов.
Фройдинг подчеркнул, что правительство Германии остается единым в своей поддержке Украины.
Накануне глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что I квартале 2025 года страна поставит Украине истребители Mirage 2000, которые оснащены новыми вооружениями типа «земля – воздух». Он также отметил, что продолжается подготовка украинских пилотов и механиков.
При этом, 27 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в 2025 году поставки оружия Киеву могут прекратиться ввиду ряда причин. В статье уточняется, что некоторые союзники Украины сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир украинских военных.Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны