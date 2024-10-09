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Эксперт усомнился в эффективности возможных новых поставок вооружений Киеву

Эксперт Кошкин отметил, что поставки нового вооружения Киеву не изменят ситуацию
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Фото: commons.wikimedia.org
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Если Запад примет решение о новых поставках вооружения Киеву, которое выбрал главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, то это не изменит ситуацию, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. Об этом он рассказал «Известиям» 9 октября.

Телеканал CNN сообщил, что Каволи составил список вооружения, которое США еще могут поставить Киеву и которое якобы может помочь Вооруженным силам Украины. В перечень вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM.

«Это не изменит ситуацию, потому что все аналитики, политики, военные эксперты во всем мире пришли к пониманию того, что победить Украина не может в этом конфликте, да и толком не могут разобраться, а что это за победа», — сказал Кошкин.

По его мнению, этот составленный список просто подтверждает то, что западные страны продолжают помогать украинской стороне. Однако не факт, что Киев дождется таких поставок.

«Каволи, который предложил этот список, он, мягко говоря, хотел бы подтвердить свое предназначение военного в НАТО. То есть он знает положение дел. Его в свое время приглашали на Украину, чтобы он там стратегической обороной занимался, чего они там сделать не смогли. То есть другими словами, этот список подтверждает то, что Европа продолжает помогать. Но дадут ли по этому списку — большой вопрос», — заключил военный эксперт.

С другой стороны: Австралия поставила Украине вооружение на $750 млн
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Ранее, 25 сентября, замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что западные страны опустошили свои запасы военной техники и вооружений в рамках помощи Киеву. Он предположил, что большинство союзников «подарили» украинской стороне большую часть имеющихся у них ресурсов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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