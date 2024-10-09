Психотерапевт перечислила вызывающие психические расстройства факторы
Генетическая предрасположенность и пережитые в детстве стрессовые ситуации, например буллинг и общение родителей на повышенных тонах, повышают вероятность психического расстройства. Об этом 9 октября «Известиям» рассказала психотерапевт Ирина Мансурова.
Также, по словам эксперта, на возникновение психических расстройств влияют социально-экономические факторы, экология, травмы головы и соматические заболевания.
Мансурова отметила, что в крупных городах люди чаще страдают психическими расстройствами.
«К ним приводят высокая конкуренция и затяжные стрессы», — объяснила она.
Для профилактики психических расстройств эксперт рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки, заниматься физкультурой, правильно питаться и переключаться с работы на хобби, а также общение с друзьями и родными.
В конце сентября невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о симптомах дофаминовой ямы и причинах ее возникновения. Она подчеркнула, что распознать такое состояние бывает нелегко. Человеку может казаться, что он просто сильно устал или и вовсе не способен выполнять поставленные перед ним задачи.
Для того чтобы выбраться из дофаминовой ямы, следует уделять больше внимания занятиям, которые способствуют медленному высвобождению гормона, порекомендовала она.