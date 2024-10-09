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Психотерапевт перечислила вызывающие психические расстройства факторы

Врач Мансурова: конкуренция и стресс приводят к психическому расстройству
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sirijit Jongcha
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Генетическая предрасположенность и пережитые в детстве стрессовые ситуации, например буллинг и общение родителей на повышенных тонах, повышают вероятность психического расстройства. Об этом 9 октября «Известиям» рассказала психотерапевт Ирина Мансурова.

Также, по словам эксперта, на возникновение психических расстройств влияют социально-экономические факторы, экология, травмы головы и соматические заболевания.

Мансурова отметила, что в крупных городах люди чаще страдают психическими расстройствами.

«К ним приводят высокая конкуренция и затяжные стрессы», — объяснила она.

Для профилактики психических расстройств эксперт рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки, заниматься физкультурой, правильно питаться и переключаться с работы на хобби, а также общение с друзьями и родными.

Как справиться со стрессом: невролог перечислила продукты против тревоги

В конце сентября невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о симптомах дофаминовой ямы и причинах ее возникновения. Она подчеркнула, что распознать такое состояние бывает нелегко. Человеку может казаться, что он просто сильно устал или и вовсе не способен выполнять поставленные перед ним задачи.

Для того чтобы выбраться из дофаминовой ямы, следует уделять больше внимания занятиям, которые способствуют медленному высвобождению гормона, порекомендовала она.

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