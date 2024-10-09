Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Мир
В США пообещали приложить усилия для прекращения войн после инаугурации Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Мир
Премьер Франции указал на рекордно большой государственный долг страны
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Мир
Кандидат в шефы Пентагона пообещал пересмотреть цели США по Ближнему Востоку
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Мир
СМИ сообщили о согласии ХАМАС с условиями сделки о прекращении огня в Газе
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Общество
Россельхознадзор предупредил о запрете ввоза свиней из ЕС в Россию
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Интернет и технологии
В работе Рунета произошел масштабный сбой
Мир
Американцы отметили рост преступности и проблемы в экономике при Байдене
Мир
Макрон намерен посетить Ливан 17 января с официальным визитом
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Мир
Шольц назвал мигрантов важной составляющей процветания Германии
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии

Столичные штучки: что показывают на III Московской неделе моды

Модельеры исследовали этнику и предлагали футуристические проекты
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Арина Антонова
III Московская неделя моды вновь собрала именитых и начинающих дизайнеров из России и дружественных стран. Показы проходят в центральном выставочном зале «Манеж»; также на международном форуме активно обсуждаются бизнес-процессы в индустрии одежды. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ТАСС/Арина Антонова
Многие дизайнеры выбирают для своих моделей сложный и уточненный макияж
На весь экран
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Бренд Shatu1997 показал изысканные наряды, вдохновленные модой начала прошлого столетия
На весь экран
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Питерский бренд ZA_ZA, основанный дизайнером из Якутии Александрой Корякиной-Николаевой, продолжил эксперименты с формой, цветом и этнической идентичностью
На весь экран
Фото: ТАСС/Арина Антонова
Использование фольклорных элементов в одежде и обуви требует высокотехнологичных материалов
На весь экран
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Московская марка SOLANGEL предложила смелое сочетание брутальности и роскоши в новых работах основательницы бренда Ирены Сопрано
На весь экран
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Радикальные модели из коллекции бренда YeZ by YEGORZAITSEV
На весь экран
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Бренд IMKMODE изучает естественные пропорции человеческой фигуры
На весь экран
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В коллекции YeZ by YEGORZAITSEV недавно покинувший нас модельер вновь экспериментировал с соединением байкерского и офисного стилей
На весь экран
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Праздник моды вновь собрал под одну крышу весь московский бомонд
На весь экран
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Большинство дизайнеров использовало в своих творениях материалы отечественного производства или импортированные из стран БРИКС
На весь экран
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Известный дизайнер Игорь Гуляев вновь показал свое видение традиционных русских мехов
На весь экран
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Во время Недели состоялся и форум BRICS+ Fashion Summit, на котором была подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025