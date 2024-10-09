Столичные штучки: что показывают на III Московской неделе моды

III Московская неделя моды вновь собрала именитых и начинающих дизайнеров из России и дружественных стран. Показы проходят в центральном выставочном зале «Манеж»; также на международном форуме активно обсуждаются бизнес-процессы в индустрии одежды. Подробности — в фотогалерее «Известий»