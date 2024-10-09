Столичные штучки: что показывают на III Московской неделе моды

III Московская неделя моды вновь собрала именитых и начинающих дизайнеров из России и дружественных стран. Показы проходят в центральном выставочном зале «Манеж»; также на международном форуме активно обсуждаются бизнес-процессы в индустрии одежды. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Арина Антонова
Многие дизайнеры выбирают для своих моделей сложный и уточненный макияж
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Бренд Shatu1997 показал изысканные наряды, вдохновленные модой начала прошлого столетия
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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Питерский бренд ZA_ZA, основанный дизайнером из Якутии Александрой Корякиной-Николаевой, продолжил эксперименты с формой, цветом и этнической идентичностью
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Фото: ТАСС/Арина Антонова
Использование фольклорных элементов в одежде и обуви требует высокотехнологичных материалов
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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Московская марка SOLANGEL предложила смелое сочетание брутальности и роскоши в новых работах основательницы бренда Ирены Сопрано
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Радикальные модели из коллекции бренда YeZ by YEGORZAITSEV
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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Бренд IMKMODE изучает естественные пропорции человеческой фигуры
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В коллекции YeZ by YEGORZAITSEV недавно покинувший нас модельер вновь экспериментировал с соединением байкерского и офисного стилей
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Праздник моды вновь собрал под одну крышу весь московский бомонд
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Большинство дизайнеров использовало в своих творениях материалы отечественного производства или импортированные из стран БРИКС
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Известный дизайнер Игорь Гуляев вновь показал свое видение традиционных русских мехов
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Во время Недели состоялся и форум BRICS+ Fashion Summit, на котором была подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС
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