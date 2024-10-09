Карта спецоперации на Украине 9 октября
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 октября можно в материале «Известий».
В Минобороны сообщили, что российской оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ было нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие армию горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) была уничтожена переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200 и 68 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 130 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 858 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 074 единицы специальной военной автомобильной техники.
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