Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Неудержимые» 16+

Фото: Millennium Films

Режиссер: Сильвестр Сталлоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди Кутюр, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Микки Рурк, Эрик Робертс, Дэвид Зайас

Канал РЕН ТВ покажет подряд все части знаменитой кинофраншизы с россыпью звезд боевиков в главных ролях. Всероссийская телепремьера четвертого фильма этой киновселенной состоится именно на РЕН ТВ.

Отряд профессиональных наемников во главе с Барни выполняет самые безумные задания своих богатых заказчиков. Суровые бойцы готовы разобраться с любой поставленной задачей — будь то устранение южноамериканского диктатора или нейтрализация бывших товарищей по оружию, перешедших на сторону зла.

13 октября, с 14:00, РЕН ТВ

«Руки Вверх!» 12+

Фото: Берг Саунд

Режиссер: Аскар Узабаев. В ролях: Владислав Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Леонид Ярмольник, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Федор Лавров

Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать самым востребованным артистом страны и голосом целого поколения? Музыкальный блокбастер об уникальном творческом пути Сергея Жукова и истории становления легендарной группы «Руки Вверх!».

С 10 октября в прокате

«Малышарики. День рождения» 0+

Фото: Группа компаний «Рики»

Режиссеры: Оксана Бычкова, Катерина Савчук

В новом доме семья готовится отпраздновать первый день рождения своей дочки Малышки. В рабочей суете папа приобретает в необычном магазине подарок, даже не заглянув в коробку. Оказывается, что внутри находятся ожившие миниатюрные игрушки — Малышарики. Пока родители заняты подготовкой к празднику, Малышарики потихоньку выбираются из коробки и отправляются в путешествие по квартире.

С 10 октября в прокате

«Пушистое превращение» 6+

Фото: 2 Minutes Animation

Режиссеры: Филипп Дюшен, Жан-Батист Кувелье

Анимационная картина. Братья-близнецы Кайл и Зак живут в удивительном мире, полном магии и волшебных существ. Но всё меняется, когда появляются загадочные Зандары, угрожающие их дому. Чтобы спасти свою страну, ребята и их пушистые друзья отправляются в увлекательное приключение, полное чудес и захватывающих моментов.

С 10 октября в прокате

«Битва пап» 16+

Фото: Феникс Синема

Режиссер: Иван Архипов. В ролях: Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Наталья Рудова, Роман Мадянов

Костя и Маша решают пожениться. Но возникают проблемы с родственниками. Отец Кости — военный пенсионер, он планирует снять для семейного торжества Дом офицеров и пригласить всю родню до пятого колена. Папа Маши — владелец крупного бизнеса. Ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубае. Папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между отцами.

С 10 октября в прокате

Театр

«Скотный двор» 16+

Фото: пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Александр Колесников, Александр Борисов, Александр Сериков, Вильдан Фасхутдинов, Валерия Королева, Денис Игнатов, Юрий Анпилогов, Мария Кондратова, Вадим Пинский

Премьера спектакля по пьесе Марины Сулчани. В основе постановки антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, становлении тирании и гибельных последствиях «скотократии». Главные герои постановки — животные, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, что только культура, религия и образование помогают человеку не скатиться до животных инстинктов. Для режиссера это прежде всего антиреволюционный манифест, призыв к эволюционному развитию без деспотии и насилия.

12 октября, 18:00, театр «Модерн»

«Дядя Ваня» 16+

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Сергей Безруков, Антон Хабаров, Карина Андоленко, Григорий Фирсов, Диана Егорова, Елена Цагина, Михаил Шилов

Пьеса Антона Чехова «Дядя Ваня» не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Постановка Сергея Безрукова — об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Главный герой, Иван Петрович Войницкий, к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно, отдана в жертву бездарному Серебрякову, которым он прежде восхищался. Войницкий отчаянно бунтует и пытается найти спасение в любви, но время потеряно безвозвратно.

16 октября, 19:00. Московский Губернский театр, большая сцена

«Гамлет» 16+

Фото: предоставлено театром "Ленком Марка Захарова".

Режиссер: Антон Яковлев. В ролях: Антон Шагин, Виктор Раков, Максим Аверин, Анна Якунина, Иван Агапов, Владимир Юматов, Алла Юганова, Игорь Коняхин

Премьера спектакля по самой известной пьесе Шекспира. Как говорят создатели, постановка «Гамлета» — это всегда громадная ответственность. Нужно придумать яркую форму, которой не было до сих пор. Но главное — в театре должен быть Гамлет. Все эти задачи постарался решить режиссер Антон Яковлев, создав собственную литературную версию шекспировской трагедии. Острый, современный и парадоксальный взгляд на классику. В главной роли – Антон Шагин.

15, 16 октября, 19:00, «Ленком Марка Захарова»

«Любовь и голуби» 16+

Фото: пресс-служба Омского государственного академического театра драмы

Режиссёр: Георгий Цхвирава. В ролях: Владислав Пузырников, Лариса Свиркова, Алина Егошина, Степан Дворянкин, Леонид Калмыков, Дарья Маркова, Александр Гончарук, Татьяна Филоненко

C 12 по 17 октября 2024 года в Москве на подмостках Театра имени Евгения Вахтангова состоятся гастроли Омского театра драмы. Эти две труппы связывает давняя дружба. В годы Великой Отечественной войны коллектив Вахтанговского театра был эвакуирован в Омск, где на сцене Театра драмы в течение двух лет показывал свои спектакли. В столицу сибиряки привезли: «Небо позднего августа», «С днём рождения, папа!», «На чемоданах», «Гроза», «Мой дедушка был вишней». Откроются гастроли комедией по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Спектакль поставлен в лучших традициях советской оперетты.

12 октября, 19:00, Театр Вахтангова

«Ничего не бойся, я с тобой» 12+

Фото: secretmusical.ru

Режиссер: Михаил Миронов. В ролях: Вадим Мичман, Александр Матросов, Никита Смольянинов, Павел Томниковский, Олег Савцов, Олег Отс, Дарья Январина, Анастасия Стоцкая, Митя Фёдоров

Мюзикл, ставший хитом, уходит со сцены. Последняя возможность увидеть спектакль. Ленинград, 1983-й год. Молодежь тусуется на рок-квартирниках, ловит волны западных радиостанций, продают редкий винил и мечтают о поездке на родину «битлов». Однажды романтик Слава встречает на крыше прекрасную незнакомку, но та от него ускользает. Ботаник Антон тайно вздыхает по хозяйке самых крутых вечеринок. А у мажора Дениса страстный роман, но он не верит в их с любимой будущее. Крепкая мужская дружба даёт большую трещину, когда отец Дениса решает женить его по расчёту на профессорской дочке. Мюзикл создан совместно с Бродвей Москва, Яндекс Афишей и МТС Live.

10, 11 октября, 19:00, 12 октября, 13:00. 13 октября, 13:00, 18:00, Театр МДМ

Музеи

«История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле» 0+

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Выбор места для установки памятника на кремлёвском холме был знаковым: напротив стоял Николаевский дворец, место рождения государя. На разработку многочисленных вариантов мемориала, выбор из них самого достойного и воплощение его в жизнь ушло 17 лет. Памятник императору строился на народные деньги в конце XIX века. Идея возведения мемориала Александру II была отражена на фризе галереи, окружавшей памятник: «Сооружен добровольным иждивением русского народа». Мемориал составлял важную часть архитектурного облика Кремля вплоть до 1918 года, когда начался его демонтаж.

С 11 октября до 27 ноября, Парадный вестибюль Оружейной палаты

«Ленин» 14+

Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея

Выставочный проект Исторического музея посвящен личности Владимира Ильича Ленина — одного из самых масштабных политиков ХХ века. Революционер, основатель большевистской партии и первого в истории рабоче-крестьянского государства, мыслитель, полностью изменивший жизнь страны. Это первая за 30 лет экспозиция биографического характера о Ленине в Историческом музее. В экспозиции представлены артефакты, связанные с периодом Октябрьской революции 1917 года и последующие события. Революция стала главным результатом всей деятельности вождя мирового пролетариата и прологом грандиозных изменений в экономике, социальной сфере и культуре России.

С 16 октября до 18 августа, Исторический музей

«Пушкин и театр» 0+

Фото: предоставлено организаторами

К 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина Бахрушинский музей открыл выставку в Рязани. Для многих Пушкин и театр — не самая очевидная связка. Но именно великий поэт начал переосмысливать русский театр и дал толчок его развитию на два столетия вперёд.

130 уникальных предметов театральной Пушкинианы из фондов Бахрушинского. Здесь можно увидеть сценографические работы великих художников Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия Поленова. Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Ивана Мельникова, и с постановками режиссеров Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова.

До 1 декабря, Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

«Один за всех, и все за одного» 6+

Фото: Гостелерадио СССР

Проект посвящен 180-летию издания историко-приключенческого романа Александра Дюма «Три мушкетёра» и 45-летию выхода советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич). Выставка позволит окунуться в атмосферу картины, полюбившейся нескольким поколениям зрителей, а также ознакомиться с историей королевских мушкетёров периода XVII столетия. В экспозиции представлены театральные декорации и реквизит, реконструкции исторических костюмов, подлинное оружие XVII века, фотографии, документы, книги, гравюры и другие предметы, передающие дух того времени.

С 12 октября, Музей военной формы Российского военно-исторического общества

«DEEP INSIDE/GHT» 0+

Фото: внешняя пресс-служба Яндекс Афиши

Масштабный проект Марии Луттик (LQ MARIIA), созданный в сотрудничестве с Яндекс Афишей. В нем сочетается сразу несколько изобразительных техник: современная каллиграфия, граффити, неоакадемическая живопись и эксперименты с эпоксидной смолой, алкогольными чернилами и жидким золотом. Пространство выставки состоит из нескольких залов, в которых встречаются холсты, интерактивные полы, дополненная реальность и специально созданные парфюмером запахи — так автор воздействует сразу на все органы чувств, ведя диалог с посетителями выставки на совершенно новом уровне.

С 15 октября, Beriozka Gallery

Концерты

Александр Розенбаум 18+

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист России Александр Розенбаум начинает традиционную серию концертов в Театре российской армии. Пятнадцать концертов с неповторимой энергетикой исполнителя и уникальной атмосферой взаимопонимания и единения. В этом году певец подготовил для зрителя сольную программу «Сны». Александр Розенбаум приглашает зрителя к диалогу о самом главном, о вечном и насущном, о том, что волнует каждого из нас.

16 октября, 19:00, Театр Российской Армии

Odnono 6+

Фото: commons.wikimedia.org

Группа Odnono в полном составе представит новую электронную программу. В череде любимых треков будут два, которые поклонники услышат впервые, — «Корабли» и «Космодром». Odnono — это indie-группа, соединившая в себе электронную и этническую музыку, хип-хоп и поэзию. За 10 лет музыканты успели найти свою нишу. Их выступления проходили на самых известных российских фестивалях. Музыку Odnono знают также в Индии, Таиланде и на Бали. В багаже группы 14 альбомов.

10 октября, 20:00, клуб PRAVDA

«Релакс в большом городе» 6+

Фото: предоставлено организаторами

Оркестр «Русская филармония» представит проект «Релакс в большом городе». Музыкальный репертуар специально подобран так, чтобы зрители на этом необычном концерте могли полностью расслабиться и затем зарядиться новыми силами и позитивной энергией. «Адажио» Альбинони, Вальс Шопена, «Лебедь» Сен-Санса, Summertime Гершвина, «Серенада лунного света» Глена Миллера, а также лирические дуэты из репертуара Андреа Бочелли и Селин Дион в исполнении солистки Большого театра Дарьи Зыковой и солиста театра «Новая опера» Сергея Писарева. За дирижерским пультом — маэстро Павел Сорокин.

11 октября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

«Мы верим твёрдо в героев спорта» 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уникальное событие. Концерт станет завершением конкурса художественных работ, посвященного великим спортсменам России. Финалисты и лауреаты получат награды из рук звезд спорта и сцены. Среди приглашенных гостей: SHAMAN, Надежда Бабкина, Валерия, Зара, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Хибла Герзмава, Александр Буйнов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Елена Ваенга, Юрий Антонов и другие.

15 октября, 19:00, Дворец гимнастики Ирины Винер

Фестивали и премии

«Филатов Фест – 2024» 16+

Фото: filatovfest.ru

Финал X Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии, названного в честь поэта и актера Леонида Филатова. В 2014 году баснописец, актер и режиссёр, выходец из Театра на Таганке Влад Маленко собрал юные дарования и провел первый смотр талантов. В этом году в экспертную комиссию фестиваля вошли выдающиеся деятели культуры. Среди них Игорь Волгин, Евгений Рейн, Константин Кедров, Дмитрий Воденников, Захар Прилепин, Елена Исаева, Максим Замшев, Борис Березовский, Антон Шагин, Игорь Караулов, Мария Ватутина, Максим Жуков, Михаил Довженко, Вадим Степанцов, Александр Вулых. Эксперты назовут лучшего и вручат ему миллион рублей. А поэт, понравившийся публике, получит специальный приз зрительских симпатий.

14 октября, 19:00, Дом актера на Арбате

«Африка. Вместе в будущее» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля

В программе фестиваля 11 фильмов, среди которых участники и победители Канн, Берлинале, Торонто, Роттердама и «Сандэнса», а также номинанты на «Оскар» от Сенегала, Нигерии и Судана. Ленты абсолютно разных жанров — от неистового абсурдистского боевика и глубокой военной драмы до фильма-катастрофы с инопланетянами в Марокко и острого политического триллера о журналистском расследовании. Помимо кинопоказов, на фестивале в этом году пройдет обширная деловая программа. Откроется фестиваль в Кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи лентой Рамата-Тулай Сай «Банель и Адама». Атмосферное исследование любви, одержимости и безумия.

С 16 по 20 октября в Москве

Всероссийский фестиваль «Балалайка XXI века» 6+

Фото: предоставлено организаторами

Первый музыкальный фестиваль профессионального исполнительского искусства на балалайке пройдет в Москве. В программе — четыре концерта. Музыка разных стилей и эпох. За 135-летнюю историю существования профессиональное исполнительство на балалайке совершило колоссальный прорыв в техническом, художественном и репертуарном планах. Поклонники услышат, как барокко может звучать в переложении для балалайки и арфы, как народный инструмент звучит с симфоническим оркестром. Откроется фестиваль 12 октября концертом в Доме музыки. Впервые в истории прозвучат сразу три Концерта для балалайки с оркестром — Сергея Василенко, Михаила Броннера и Ефрема Подгайца. Их по праву считают жемчужинами балалаечного репертуара. Солисты: Александр Николайчук, Алексей Вродливец, Олег Пискунов.

12 октября, 19:00, Дом музыки, 16 октября, 19:00, Государственный музей А.С. Пушкина

«Арт-платформа» 16+

Фото: предоставлено организаторами

Первая Московская премия в области исполнительских искусств «Арт-платформа» станет уникальным событием. Призы будут вручать в 12 номинациях: «Кросс-проект», «Мультимедиа», «Саунд», «Киноспектакль», «Частный театральный проект», «Менеджер года», «Мультижанр», «Культпросвет», «Событие», «За вклад в развитие частных проектов в сфере исполнительских искусств» и две специальные номинации. В экспертный совет премии вошли: Cергей Безруков, Марина Брусникина, Максим Древаль, Сергей Землянский, Ака Марзаева, Виктория Севрюкова, Александр Фокин, Анатолий Шульев и другие.

14 октября, 18:00, Новый Манеж

II книжный фестиваль современной литературы «Наши дни» 6+

Фото: пресс-служба Октавы

Два дня, полные творческих встреч с авторами, редакторами, литературными обозревателями. Посетителей ждут мастер-классы, лекции, дискуссии, презентации книг. А еще — книжная ярмарка ведущих российских издательств. В фестивале примут участие российский актёр и писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель, художник и автор комиксов Алёна Сластина, писательница, автор книг «13 страшных историй» Дарья Буданцева, поэтесса Анна Долгарева, специалист по китайской детской литературе Оксана Родионова.

12 и 13 октября, с 12:00 до 21:00, кластер «Октава» (Тула)

WIN-WIN 18+

Фото: предоставлено организаторами

Осенний маркет современного искусства WIN-WIN — арт-событие, на котором начинающие и уже состоявшиеся художники, галереи, творческие объединения и независимые издательства встретятся для открытого диалога. В этот раз более 100 участников представят свои новые произведения искусства — от живописи до фото, от текстиля до скульптуры. На маркете будет работать секция FOCUS. Она посвящена направлению Textile. Куратор секции — Евгений Шутко, основатель галереи Atelier Choutko, коллекционер авторских гобеленов и ковров ручной работы.

12–13 октября в ЦСИ Винзавод