ТОТ «Современник»: Владимир Машков объявил планы двух театров

1 октября состоялось историческое для столичного театрального сообщества событие: сразу две труппы — Театра Олега Табакова (ТОТ) и «Современника» — собрались вместе. Дата выбрана неслучайно. Традиционно в день рождения основателя «Современника» Олега Ефремова театр начинает свой сезон. На этот раз это 69-й. Худрук обоих коллективов, народный артист РФ Владимир Машков поздравил коллег, рассказал о предстоящих премьерах, гастролях и представил новых артистов. «Известия» побывали в «Современнике» и поздравили актеров с началом сезона.

Два коллектива, одно творческое объединение

В фойе «Современника» артистов ждала выставка, посвященная истории спектакля «Матросская Тишина». Постановкой по пьесе Александра Галича должен был открываться театр, который задумал Олег Ефремов со товарищи. Но ему этого сделать не позволили. Зато это удалось Олегу Табакову со студентами Школы-студии МХАТ. Главную роль Абрама Шварца тогда сыграл Владимир Машков. С тех пор «Матросская Тишина» стала репертуарной и много лет была хитом «подвала» на Чаплыгина, как нежно называл свой театр Олег Павлович. Владимир Машков дал вторую жизнь произведению в 2019-м. Этим спектаклем на сцене «Современника» 14 сентября ТОТ открыл свой 39-й сезон. С июня 2024 года Владимир Машков стал еще и художественным руководителем «Современника». Теперь он видит будущее двух коллективов как одного творческого объединения. Правда, с самостоятельным репертуаром.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Два коллектива, должны присмотреться друг к другу и действовать в одном направлении, — сообщил подопечным Владимир Машков. — Я почти семь лет занимаюсь Театром Олега Табакова и Театральным колледжем. И достаточно хорошо знаю эти два коллектива. С «Современником» я тоже отлично знаком. Но пока не было достаточно времени, чтобы со всеми встретиться лично и услышать вас.

В ТОТ в здании на Сухаревской идет ремонт, в подвале на Чаплыгина работы близятся к своему завершению. Поэтому Театр Олега Табакова ведет переговоры с другими площадками, чтобы поиграть на их сценах. А пока у труппы активный гастрольный график, который расписан до конца года. Артистов ждут в Воронеже, Салехарде, Минске, Тобольске, Рязани.

О планах Владимир Львович говорить не любит. Чтобы не сглазить и дабы идею не перехватили. Среди спектаклей, о которых он всё же сказал, — постановка по одноименной повести Рустама Ибрагимбекова «Забытый август» (режиссер Артур Касимов), «Старшая сестра» Александра Володина (режиссер Алена Лаптева). В планах инсценировать воспоминания Федора Шаляпина и его старшей дочери «Творцы истории: Шаляпин». Совсем скоро состоится премьерный показ спектакля «Хранители». Над ним работали студенты колледжа Табакова, задействованные в постановке. Они разделили между собой режиссерские обязанности. Будет еще одна долгожданная премьера «Позывной «Тишина», история про нашего современника, участника СВО. Постановщиком станет Севастьян Смышников. Пьесу написал драматург Олег Антонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Актер Александр Рапопорт во время сбора трупп «Современника», Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова

— Это первая работа, в которой примут участие артисты двух наших театров, — сказал Владимир Машков. — Для меня очень важно, что это спектакль о наших современниках.

Кроме того, «Современник» вернет в афишу спектакль «Мещане». Пьеса и задумка достойные внимания, как заметил Машков. Вновь появится в репертуаре «Обыкновенная история». Эту пьесу Александра Гончарова в 1847 году впервые опубликовали в журнале «Современник». А в 1966 году спектакль поставила Галина Волчек. В главных ролях блистали Олег Табаков, Марина Неелова, Михаил Козаков.

Отказались от Ефремова

Машков ждет предложения от артистов ТОТ и «Современника», что они хотят видеть на сцене, а может, и сами поставить. А еще худрук предложил коллегам обратить внимание на Театральный колледж Табакова. Передача опыта полезна не только для учеников, но и самим учителям. Кстати, к труппе ТОТ присоединились шесть выпускников колледжа. В коллективе «Современника» — без изменений.

Владимир Машков также рассказал, что в этом сезоне состоится ряд мероприятий, посвященных юбилейному году Галины Волчек и Олега Табакова. И планируется отметить памятные даты великих предшественников: Виктора Сергачева, Михаила Козакова и Валентина Гафта.

Судя по внимательному залу и часовому монологу Владимира Машкова, собравшиеся его услышали. В конце сбора худрук предложил задавать вопросы. Коллег волновала судьба репертуара «Современника».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Актер Евгений Павлов с народной артисткой России Светланой Коркошко и с заслуженной артисткой России Алёной Бабенко

— Для того чтобы что-то исчезло или возродилось, прежде надо обсудить с коллективом, — ответил Владимир Машков. — Есть некоторые спектакли, которые по тем или иным причинам ушли. «Мещане» тоже мог уйти по некоторым обстоятельствам, но мы его возвращаем. Моя цель — посмотреть спектакли и вместе с вами решить, в каком они состоянии.

Волновала артистов судьба спектакля Михаила Ефремова «Дюма». Но, как заметил Машков, предложение снять его поступило от «Современника». Спектакль он не видел, но финансовые показатели не соответствовали постановкам театра.

Обратить внимание на качество спектаклей — главная задача Владимира Машкова.

— У меня ожидание, что теперь не будет в «Современнике» спектаклей, сделанных «на коленке», — признался «Известиям» Александр Рапопорт, который уже 14-й год служит в «Современнике» и играл в том числе в «Дюма».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Фотовыставка на Чистых прудах

То, что теперь «Современник» существует бок о бок с Театром Олега Табакова, у заслуженного артиста России Сергея Юшкевича не вызвало никаких противоречий.

— У меня всё началось с Олега Павловича. В 1989 году я поступил на первые подготовительные курсы, которые открыл Табаков, — рассказал Сергей Юшкевич. — Полгода мы учились. После этих курсов мы могли поступать сразу на конкурс в Школу-студию МХАТ к Олегу Павловичу. Но тогда он продлил еще на год обучение своего курса, который должен был уже получить дипломы. Другие педагоги были мне не очень интересны, и я ушел в Щукинское театральное. Поэтому всё возвращается на круги своя. С Олега Табакова всё началось, к нему и вернулись.

С передовой на сцену

Одним из главных героев на сборе труппы стал артист «Современника» Евгений Павлов. В военной форме он прямо с поезда прибыл в театр. Коллеги тут же бросились обнимать его. Вот уже третий год Евгений находится в зоне СВО.

— Сбор труппы — большое событие для театра, и так получилось, что я увидел сегодня своих родных коллег, — поделился с «Известиями» Евгений Павлов. — Я являюсь военным артистом. По мобилизации попал во фронтовую творческую бригаду Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Постоянно нахожусь на фронтах СВО. Мы поддерживаем словом, песней бойцов. Свой боевой путь я начал в Херсонской области, Запорожье, переехали в Луганск. Сейчас находимся на границе с Белгородской областью. Объезжаем с выступлениями Курскую, Орловскую, Брянскую области.

Среди коллег — творческие люди, все попали на фронт по повестке. «Мы все давали присягу и говорили самые важные слова — «Служу Отечеству!» — говорит Евгений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра «Современник», народный артист РФ Владимир Машков и актер Виктор Тульчинский (слева)

Артист скучает по «Современнику» и надеется как можно скорее вернуться с победой.

— Женю мы провожали всем театром и знали, куда он отправляется, а ведь у нас есть еще один человек, который попал на СВО, — наш водитель Саша Петров, — поделилась с «Известиями» заслуженная артистка РСФСР Елена Миллиоти.

По словам актрисы, Петров добровольцем пошел на передовую. Но об этом в отличие от поступка Павлова мало кто знает.