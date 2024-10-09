Военные РФ нанесли удары по обеспечивающим ВСУ горючим объектам энергетики
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим украинскую армию горюче-смазочными материалами. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — отметили в ведомстве.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Ведомство показало кадры боевой работы российских артиллеристов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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