Умер бывший футболист сборной России Артем Енин
Бывший футболист сборной России, клубов «Шинник» и ПФК ЦСКА Артем Енин скончался в возрасте 48 лет. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ярославского футбольного клуба «Шинник».
«Футбольный клуб «Шинник» с глубоким прискорбием извещает, что 8 октября 2024 года на 49-м году жизни не стало ветерана ярославского футбола Артема Валерьевича Енина», — написала пресс-служба ФК «Шинника» на своем сайте.
В составе команды полузащитник в период с 1994-го по 2002-й годы провел 131 матч, в которых забил шесть голов.
В 1998-м году Енин перешел из «Шинника» в сборную России и провел в ее составе один матч против сборной Испании.
После завершения спортивной карьеры Енин долгое время работал в ЦПЮФ «Шинник» в качестве тренера.