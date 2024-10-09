Верховная рада запретила мобилизацию мужчин младше 25 лет

Верховная рада приняла законопроект о запрете мобилизации мужчин младше 25 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в среду, 9 октября, сообщил в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Всё! Совет запретил мобилизацию 18–25-летних! Законопроект 11379-д принят в целом!» — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Он добавил, что считает призыв детей на военную службу позором и в будущем будет добиваться демобилизации.

Ранее, 20 сентября, Гончаренко сообщал, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой призыв на фронт граждан моложе 25 лет, которые имели статус «ограниченно годен».

До этого, 13 августа, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Помимо этого, он обратил внимание на то, что в настоящее время проводимая властями политика мобилизации ведет к тому, что в рядах армии количество новых военных преобладает над их качеством.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон вступил в силу 18 мая.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.