Реклама
Прямой эфир
Авто
Росавтодор почти вдвое увеличил темпы строительства и ремонта дорог
Авто
Новый аналог седана Volkswagen могут начать продавать в России
Мир
Умер чемпион Англии и бывший тренер «Манчестер Сити» Тони Бук
Армия
Российская армия освободила Нескучное и Терны в ДНР
Общество
ФСБ задержала жителя Забайкальского края за финансирование террористов в Сирии
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 8 млрд рублей за уклонение от выплат
Общество
Пленный боевик ВСУ рассказал об атаке дронов «Баба-Яга» по своим же военным
Мир
Матвиенко указала на ущерб для ЕС от прекращения сотрудничества с Россией
Мир
В США заявили о дефиците яиц из-за птичьего гриппа
Спорт
Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open из-за простуды
Мир
Власти Израиля заявили о «реальном прогрессе» в сделке по освобождению заложников
Мир
СМИ сообщили о согласии ХАМАС с условиями сделки о прекращении огня в Газе
Общество
Актрису Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Интернет и технологии
В работе Рунета произошел масштабный сбой
Мир
В США ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе оценили более чем в $250 млрд
Политика
Мишустин заявил о намерениях РФ и Вьетнама утвердить план сотрудничества до 2030 года
Мир
Шольц назвал мигрантов важной составляющей процветания Германии
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии

Верховная рада запретила мобилизацию мужчин младше 25 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Верховная рада приняла законопроект о запрете мобилизации мужчин младше 25 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в среду, 9 октября, сообщил в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Всё! Совет запретил мобилизацию 18–25-летних! Законопроект 11379-д принят в целом!» — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Он добавил, что считает призыв детей на военную службу позором и в будущем будет добиваться демобилизации.

Срок годности: экс-премьер Украины предупредил об усилении мобилизации
Когда Киев может ужесточить правила призыва и как это связано с выборами в Штатах

Ранее, 20 сентября, Гончаренко сообщал, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой призыв на фронт граждан моложе 25 лет, которые имели статус «ограниченно годен».

До этого, 13 августа, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Помимо этого, он обратил внимание на то, что в настоящее время проводимая властями политика мобилизации ведет к тому, что в рядах армии количество новых военных преобладает над их качеством.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон вступил в силу 18 мая.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025