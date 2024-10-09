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В России произошло 295 ДТП за минувшие сутки

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 295 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 26 и получили ранения 325 человек. Об этом в среду, 9 октября, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 104 ДТП, 48 из которых произошли на пешеходных переходах и 55 вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 101 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших пешеходов 23 ребенка.

С участием автобусов на дорогах России зафиксировано 22 ДТП, в которых 25 человек получили ранения, погибших нет. Причиной 11 происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

Актуальной остается проблема управления автомобилем в состоянии опьянения, отметили в ведомстве. Во вторник произошло 11 ДТП с участием нетрезвых водителей и еще четыре автоаварии, в которых водители отказались от медосвидетельствования. В таких происшествиях погибших нет, при этом 21 человек получил телесные повреждения.

В Госавтоинспекции напомнили водителям авто и мототранспорта о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и массовые «сплошные» проверки на российских дорогах для выявления водителей, рискнувших сесть за руль после употребления алкоголя, проводятся автоинспекторами регулярно.

В ведомстве призвали участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

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Также за прошедшие сутки с участием несовершеннолетних зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 43 юных участника дорожного движения получили ранения. ДТП, в котором погиб ребенок-пассажир, произошло в Калмыкии, где на 265-м км федеральной автотрассы Астрахань – Элиста – Ставрополь женщина — водитель легковой иномарки при обгоне в разрешенном месте съехала с дороги влево по ходу движения, после чего ее автомобиль опрокинулся. В результате ДТП восьмилетняя дочь виновницы автоаварии, находившаяся на заднем сиденье и пристегнутая ремнем безопасности, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще четверо пассажиров, в том числе трое девочек в возрасте одного года, двух и десяти лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Госавтоинспекция призвала водителей перевозить детей в строгом соответствии с действующими правилами безопасности. Жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от навыков автомобилиста, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения на дороге. В ведомстве рекомендовали не отвлекаться за рулем, не переоценивать свои силы и здоровье, избегать садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии.

Родителям несовершеннолетних советуем быть более внимательными к своим детям и не отпускать их без нужды на улицу одних, без присмотра. Также рекомендуем оснастить их одежду световозвращающими элементами, чтобы сделать более заметными на дороге. Госавтоинспекция напоминает родителям, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения.

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Ранее в этот день сообщалось, что Госавтоинспекция предложила запретить удлинение рам автомобилей и замену двигателей на более мощные. Это следует из проекта поправок к постановлению правительства РФ № 413, которым регламентирован порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

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