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Глава АвтоВАЗа дал прогноз по ценам на Lada

Глава АвтоВАЗа Соколов: цены на Lada не планируется повышать до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили Lada до конца 2024 года. Об этом заявил президент отечественной автокомпании в эфире на канале «Россия 1», передает ТАСС 8 октября.

«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», — сказал Соколов.

По словам топ-менеджера, с начала года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%.

В последний раз АвтоВАЗ изменил цены на автомобили в первой половине августа. Почти все автомобили семейства Lada Granta стали дороже на 20–25 тыс. рублей (+1,4–2,2%), Niva — на 31–45 тыс. рублей (+1,6–3,5%).

После очередного повышения цен на автомобили АвтоВАЗа среди моделей Lada осталось только три комплектации дешевле 1 млн рублей, и в каждой из них отсутствует кондиционер.

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4 октября сообщалось, что в первые дни октября 2024 года четыре китайских автомобильных бренда, официально представленных на российском рынке, подняли цены на легковые машины.

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