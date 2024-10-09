Глава АвтоВАЗа дал прогноз по ценам на Lada
АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили Lada до конца 2024 года. Об этом заявил президент отечественной автокомпании в эфире на канале «Россия 1», передает ТАСС 8 октября.
«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», — сказал Соколов.
По словам топ-менеджера, с начала года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%.
В последний раз АвтоВАЗ изменил цены на автомобили в первой половине августа. Почти все автомобили семейства Lada Granta стали дороже на 20–25 тыс. рублей (+1,4–2,2%), Niva — на 31–45 тыс. рублей (+1,6–3,5%).
После очередного повышения цен на автомобили АвтоВАЗа среди моделей Lada осталось только три комплектации дешевле 1 млн рублей, и в каждой из них отсутствует кондиционер.
4 октября сообщалось, что в первые дни октября 2024 года четыре китайских автомобильных бренда, официально представленных на российском рынке, подняли цены на легковые машины.