Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Экономика США замедлится до 1,5% из-за политики Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Происшествия
Правительство Тамбовской области сообщило об уничтожении БПЛА над регионом
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Экономика
Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Армия
Минобороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Мир
Правящая партия в Сербии поддержит референдум о доверии Вучичу
Армия
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя регионами России
Экономика
Спрос на квартиры в Московской области упал в два раза
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии
Сюжет:

В Турции предрекли США крах из-за конфликта на Украине

Турецкий политик Перинчек: конфликт на Украине ведет к краху США
0
Фото: REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Конфликт на Украине ведет к краху США, но Запад не хочет его окончания и пытается использовать Киев как плацдарм в борьбе против России. Об этом 9 октября заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Запад не хочет окончания этого конфликта. Точнее, ряд западных правительств не хочет завершения этого конфликта, так как Украина является для них удобным плацдармом для противостояния с Россией. Но на Западе есть люди, которые понимают, что именно они теряют от конфликта на Украине. Такие люди есть и в США», — сказал он «РИА Новости».

Главными причинами продолжения противостояния Перинчек назвал поставки Киеву западных вооружений, а также наступательную политику в отношении России. По словам лидера турецкой партии, разрушение связей с РФ, санкции и милитаризация давят на Запад, что уже отразилось на результатах выборов в Европарламент.

Сторонники продолжения конфликта проигрывают, отметил политик. Желание кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа урегулировать ситуацию на Украине он объяснил тем, что тот понимает сложившуюся ситуацию.

Полная отдача: Запад придумал альтернативный план по Украине
Зеленскому предлагают отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО

Ранее, 7 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что если Запад закончит отправлять военную помощь Киеву, то конфликт на Украине может завершиться через две недели. Тогда же Трамп оценил общий объем внешней помощи киевскому режиму почти в $300 млрд.

По оценке немецкого отставного генерала Эриха Вада, ключ к миру на Украине находится в Вашингтоне, который при этом изо всех сил добивается европеизации конфликта. При этом он отметил, что Россия останется для Европы соседом, поэтому в интересах Запада вернуться к нормальным отношениям с ней.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025