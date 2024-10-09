Конфликт на Украине ведет к краху США, но Запад не хочет его окончания и пытается использовать Киев как плацдарм в борьбе против России. Об этом 9 октября заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Запад не хочет окончания этого конфликта. Точнее, ряд западных правительств не хочет завершения этого конфликта, так как Украина является для них удобным плацдармом для противостояния с Россией. Но на Западе есть люди, которые понимают, что именно они теряют от конфликта на Украине. Такие люди есть и в США», — сказал он «РИА Новости».

Главными причинами продолжения противостояния Перинчек назвал поставки Киеву западных вооружений, а также наступательную политику в отношении России. По словам лидера турецкой партии, разрушение связей с РФ, санкции и милитаризация давят на Запад, что уже отразилось на результатах выборов в Европарламент.

Сторонники продолжения конфликта проигрывают, отметил политик. Желание кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа урегулировать ситуацию на Украине он объяснил тем, что тот понимает сложившуюся ситуацию.

Ранее, 7 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что если Запад закончит отправлять военную помощь Киеву, то конфликт на Украине может завершиться через две недели. Тогда же Трамп оценил общий объем внешней помощи киевскому режиму почти в $300 млрд.

По оценке немецкого отставного генерала Эриха Вада, ключ к миру на Украине находится в Вашингтоне, который при этом изо всех сил добивается европеизации конфликта. При этом он отметил, что Россия останется для Европы соседом, поэтому в интересах Запада вернуться к нормальным отношениям с ней.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.