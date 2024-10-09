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Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

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Фото: Tatarstan.ru/House on the Patriarchs
dzen
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Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (внесена в реестр иноагентов РФ, в перечень террористов и экстремистов) была объявлена в международный розыск за распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — говорится в документе.

Бывшей телеведущей было заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции.

Известно, что журналистка в настоящее время проживает в Праге.

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Ранее, 20 июня, сообщалось, что экс-телеведущая была объявлена в розыск. Ее карточка появилась в базе МВД России. До этого Росфинмониторинг внес Курбангалееву в перечень террористов и экстремистов.

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