Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (внесена в реестр иноагентов РФ, в перечень террористов и экстремистов) была объявлена в международный розыск за распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.
«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — говорится в документе.
Бывшей телеведущей было заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции.
Известно, что журналистка в настоящее время проживает в Праге.
Ранее, 20 июня, сообщалось, что экс-телеведущая была объявлена в розыск. Ее карточка появилась в базе МВД России. До этого Росфинмониторинг внес Курбангалееву в перечень террористов и экстремистов.