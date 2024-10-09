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Для гостей фестиваля «Золотая осень» подготовили масштабную гастропрограмму

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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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На площадках фестиваля «Золотая осень» организованы специальные гастрономические шале. Об этом 8 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Жители столицы могут попробовать как традиционные сезонные блюда, так и новинки из уникальных сет-меню.

Так, на Тверской площади готовят тыквенный боул с курицей, на площади Революции — блинчики с вареньем из сосновых шишек, а в парке «Бригантина» — блюда из смокера.

Фестиваль проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он входит в цикл крупных городских мероприятий «Московские сезоны».

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Ранее в этот же день организаторы «Золотой осени» рассказали, что в рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы, на которых повара научат готовить различные блюда на офире и в традиционной печи.

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