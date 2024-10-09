Повара на фестивале «Золотая осень» научат москвичей готовить на офире

В Москве в рамках фестиваля «Золотая осень» проходят кулинарные мастер-классы. Повара учат участников занятий готовить различные блюда как на офире, так и в традиционной печи, рассказали организаторы.

Так, на Ореховом бульваре и в сквере у метро Некрасовка 11 октября будут рассказывать о приготовлении бараньих ребер с кремом из зеленого горошка и черной смородиной, а на улице Теплый стан и улице Святоозерской поделятся секретами приготовления осетинского пирога из кабачка на сладком тесте. Здесь же 12 октября гости узнают обо всех этапах приготовления курника с рисом и сезонными овощами.

На улице Грекова и улице Митинской пройдут мастер-классы по приготовлению запеченной на гриле тыквы с брынзой и зеленью, а на Профсоюзной и Матвеевской улицах повара научат готовить говяжий стейк с лесными грибами и горчичным соусом. Также 12 октября в сквере у Гольяновского пруда и на улице Городецкой на офире будут варить лагман.

В завершающий день фестиваля на Бульваре Дмитрия Донского и на улице Перерва покажут, как приготовить куриные бедра с печеной цветной капустой и болгарским перцем.

Фестиваль «Золотая осень» проходит в Москве с 4 по 13 октября. В программе — арт-выставка, театральные постановки, спортивные активности.