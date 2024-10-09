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Диетолог назвала способы справиться с эмоциональным голодом

Диетолог Дианова назвала способы справиться с эмоциональным голодом
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Эмоциональный голод — состояние, при котором человек не испытывает физиологической потребности в пище, а едой пытается заглушить негативные эмоции. О его причинах и о том, как с ним справиться, 9 октября рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Причина эмоционального голода — прежде всего стресс. Что-то случилось, надо успокоить себя? И человек быстро дал себе это успокоение. Вторая причина — скука. Это касается людей, у которых не хватает эмоций, нет насыщенности собственной жизни. И сюда же третья причина — одиночество, пустота. Человеку не хватает как такового общения, и это компенсируется «общением» с едой», — отметила эксперт.

Также в качестве причин эмоционального голода она указала состояние повышенной тревоги и просто привитая с детства привычка.

Как подчеркнула диетолог, первое, что необходимо сделать для решения проблемы, — научиться различать физический и эмоциональный голод. Однако, по словам Диановой, самое главное — проживать, а не заедать эмоции.

«Это может показаться странным, но не все воспринимают медитацию или работу с клиническими психологами как разумную. А в принципе в этом и есть причина. Надо понять, кто вам поможет, и по-другому здесь не получится», — подчеркнула гастроэнтеролог.

По мнению эксперта, успешно бороться с эмоциональным голодом помогают занятия спортом, а также любые другие увлечения. Это помогает отвлечься и наполняет жизнь.

Кроме того, она добавила, что поможет и выпитый перед приемом пищи стакан воды.

«Как только у вас возникла мысль пойти съесть что-нибудь сладенькое, медленно и спокойно выпейте стакан воды. Это немножко перебивает мысли, отпускает, иногда успокаивает», — уточнила Дианова.

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Ранее, 18 сентября, диетолог назвала рекомендованные при стрессе продукты. По ее словам, для начала необходимо потреблять норму белка в день: мужчинам рекомендуется до 95 г белка в день, а женщинам — до 90 г. Важно выбирать высококачественные источники белка, такие как рыба и морепродукты, индейка, баранина, мясо кролика, яйца, бобовые, кисломолочные продукты и сыры.

Также нужно есть полезные жиры, которые содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо и растительных маслах первого отжима. Справиться со стрессом помогут и яркие фрукты и овощи, так как в них содержится целый комплекс витаминов.

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