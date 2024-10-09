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Спрос на электромобили в России удвоился

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Покупкой электрокаров заинтересовались почти вдвое больше российских автомобилистов с апреля по конец августа 2024-го, нежели за такой же период прошлого года, сообщили «Известиям» площадки по продаже машин.

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В Минэкономразвития сообщили, что парк электрокаров с 2021 года увеличился в 3,2 раза и сейчас составляет более 55 тыс. машин. Производство электромобилей за 2,5 года составило более 12 тыс. единиц, рассказали в ведомстве.

Спрос на новые электромобили в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 98,6%, при этом средняя цена нового электрокара составила 5 872 000 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в «Авито.Авто».

Среди лидеров рынка электромобилей на данный момент китайские бренды — Zeekr, Hongqi, HiPhi и Evolute. На вторичном рынке электромобилей китайский Zeekr с долей рынка в 26,2% опередил американскую Tesla (20,4%) и Nissan (14,8%).

По данным «Авто.ру», с августа прошлого года до конца лета 2024-го объем предложения по электромобилям с пробегом в сервисе увеличился на 77%. Изменение средней стоимости августа к августу составило +9%. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что электрокары уже не считаются экзотикой, а рассматриваются как экологичная альтернатива классическим автомобилям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приключения электроники: спрос на «зеленые» машины в России вырос вдвое

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