Министр спорта России Дегтярев пообещал развивать лапту

Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью «Известиям» рассказал об амбициозных задачах, стоящих перед ведомством по вовлечению в занятия спортом 70% населения России. При этом одним из способов решения он назвал развитие забытых видов спорта, например лапты.

«Вот я сейчас на призы министра провел первый в истории детско-юношеский турнир прямо на базе Минспорта. Дети из восьми регионов играют в русскую лапту. Никто ни сном ни духом вообще о ней ничего не знал. А это наш русский вид спорта. Очень интересный, зрелищный, азартный, безопасный. Там проявляется и командный дух, и мастерство индивидуальное, и тактическое мышление. Интеллект очень важен. Будем лапту развивать», — пообещал министр.

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