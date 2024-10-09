Названы самые популярные кроссоверы с пробегом до 3 млн рублей

Hyundai Creta стал самым популярным подержанным кроссовером на вторичном рынке России в сегменте от 1 млн до 3 млн рублей. Об этом 9 октября «Известиям» рассказали аналитики «Авто.ру», которые изучили данные о звонках и в объявлениях, опубликованных на классифайде 2024 году.

Так, на первом месте находится Hyundai Creta 2016–2020 годов выпуска, ее средняя стоимость составляет 1,81 млн рублей. Следом идут два Volkswagen Tiguan — 2011–2018 годов за 1,53 млн рублей и 2016–2021 годов за 2,57 млн рублей.

На четвертой строчке расположился Renault Duster (2015–2021 годы; 1,46 млн рублей), пятое место занял Kia Sportage (2010–2014 годы; 1,44 млн рублей). Далее идут Nissan Qashqai (2013–2019 годы; 1,74 млн рублей) и еще один Renault Duster (2010–2015 годы; 1,05 млн рублей).

Десятку замкнули Mazda CX-5 (2017–2022; 2,69 млн рублей), Renault Kaptur (2016–2020 годы; 1,55 млн рублей) и Nissan X-Trail (2010–2015 годы; 1,49 млн рублей).

По данным аналитиков, популярность кроссоверов на вторичном рынке еще не такая подавляющая, как среди новых моделей, но стабильно держится выше 40% от всех объявлений автомобилей с пробегом в 2024 году.

Присутствие китайских марок остается ограниченным и не превышает 9%, а в лидерах по количеству опубликованных объявлений модели японских (33%), немецких (19%) и корейских (16%) брендов. С точки зрения среднего возраста, чаще всего встречаются машины 10–14 лет — они занимают долю в 38%. Порядка 17% приходится на объявления с автомобилями в возрасте от трех до пяти лет.

7 октября сообщалось, что в России зафиксировали очередной рекорд продаж автомобилей. С 30 сентября по 6 октября в стране было реализовано почти 56,1 тыс. новых автотранспортных средств, что является наивысшим показателем с 2022 года.