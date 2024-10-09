Глоток смерти: в ГД предложили штрафовать за нарушения при обороте метанола

В Госдуму внесли несколько законопроектов, регулирующих оборот метанола. Они вводят административную ответственность за нарушение норм реализации веществ и регламентируют порядок их утилизации. Меры, по словам экспертов, необходимы на фоне участившихся случаев отравления метанолом среди населения. Серьезные наказания за нарушение требований, предусмотренные одним из проектов закона, являются вопросом национальной безопасности. «Известия» узнали, что предполагают новые нормы.

Единые правила

Первый законопроект предлагает внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Отмечается, что метанол — сильнодействующее токсичное вещество, опасное для человека. По консистенции и запаху он похож на этиловый спирт. В последнее время участились случаи отравления метанолом и метанолсодержащим веществом. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, по данным Минздрава РФ, в 2022 году было зафиксировано 800 смертей от вещества, что равно 9% от всех отравлений спиртом.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей. Новой нормой предусмотрены следующие составы правонарушений:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей с нарушением требований, предусмотренных законодательством, лицами, внесенными в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию указанной продукции. За данное правонарушение грозит штраф. Для должностных лиц он составит до 50 тыс. рублей, а для юридических — до 150 тыс. рублей с конфискацией изготовленной продукции и оборудования. За повторное нарушение могут ждать штрафы до 70 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

— Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, не включенными в реестр. За это нарушение должностным лицам придется заплатить до 1 млн рублей или получить дисквалификацию на срок до трех лет. Штраф для юрлиц составит не более одной пятой совокупного размера выручки, но не менее 3 млн рублей. Альтернативное наказание — приостановка деятельности на срок до 90 дней. В обоих случаях для юрлиц предусмотрена конфискация продукции, оборудования и сырья.

— Незаконный оборот указанных веществ физическим лицом. За него предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. Продукция, оборудование и сырье также будут конфискованы.

Все эти меры будут применяться при условии, что совершенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Сбросить лишнее

Кроме того, новая инициатива регулирует правила по утилизации изъятого метанола и метанолсодержащих жидкостей. Отмечается, что образцы будут храниться до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

На регулирование процедуры хранения и уничтожения изъятых веществ направлен еще один законопроект, разработанный парламентариями и сенаторами. Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, указанные вещдоки будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации после проведения всех необходимых исследований. Принимать конечное решение будет суд. К материалам уголовного дела будут приобщаться фото- и видеоматериалы, а также образцы веществ, достаточные для сравнительного исследования.

Третий законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и статью 14 ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации».

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Документом предусматривается дополнение данных, которые включены в государственную информационную систему промышленности, сведениями о реестре организаций и ИП, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Все законопроекты в случае принятия вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Елена Суслова-Новожилова в беседе с «Известиями» отметила, что задача законопроектов — обеспечить всеобъемлющий контроль за целевым использованием метанола и предотвратить попадание этого сильнейшего яда в гражданский оборот.

Она также подчеркнула, что именно отсутствие четкой процедуры уничтожения изъятого из нелегального оборота метанола приводит к его многолетнему вынужденному хранению на складах и повышает риски хищения с последующим использованием в производстве суррогатного алкоголя.

— Результатом становятся массовые отравления как в истории с употреблением напитка «Мистер Сидр». При этом закрепление самого механизма не предполагает каких-либо дополнительных издержек или обременений для бизнеса, а регламентирует порядок действий уполномоченных государственных органов, — заключает эксперт.

Вопрос нацбезопасности

Ужесточение ответственности связано с нашумевшими случаями последних лет , полагает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин. В качестве примера он приводит отравления людей маркой «Мистер Сидр», произошедшие в 2023 году. Тогда в результате употребления суррогатного алкоголя погибли более 40 человек.

Введение ответственности сподвигнет организации к строгому соблюдению использования метанола для производства, уверен практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

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— Оно должно предотвратить производство контрафактной продукции, в том числе поддельного алкоголя, — считает собеседник «Известий».

Жесткие наказания за нарушение требований об обороте метанола являются не просто велением времени, а вопросом национальной безопасности, поскольку речь идет о здоровье людей, убежден промышленный эксперт Леонид Хазанов.

— Случаи гибели россиян из-за метанола, увы, далеко не редкость, и необходимо приложить максимальные усилия, чтобы они полностью прекратились. Высокие штрафы, конфискация и уничтожение незаконно используемого метанола позволяет обелить торговлю им и убрать из нее недобросовестных предпринимателей , — подчеркивает эксперт.

Без перегибов

Организации будут обязаны строго соблюдать требования законодательства, подчеркивает Шон Бетрозов. Это, возможно, приведет к увеличению издержек на усиленный контроль.

— В случае нарушений бизнес ждут достаточно суровые штрафы и ответственность, вплоть до дисквалификации для должностных лиц с конфискацией продукции и оборудования, а также приостановление деятельности компании. Такие меры станут серьезным ударом по предприятиям, не соблюдающим нормы, — обращает внимание юрист.

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Ужесточение регулирования, безусловно, отразится на производителях продукции, в которой используется метанол , соглашается основатель профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс.

— Это может привести к некоторому удорожанию производства. Однако в долгосрочной перспективе такие меры поспособствуют очищению рынка от недобросовестных производителей и повышению безопасности продукции, — уверен он.

При этом надо иметь в виду, что метанол является не только ядом, но и базовым химическим сырьем, использование которого необходимо для производства промышленной продукции , напоминает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В частности, метанол используется для производства автомобильного бензина.

— Законодатель при введении нового регулирования должен учесть интересы промышленности, создать систему оборота метилового спирта, позволяющую избежать попадание метанола в пищевую продукцию, и ввести ответственность за нарушение правил оборота вещества, — перечисляет эксперт.

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При этом основная проблем заключается не в отсутствии закона, а в контроле над его выполнением, убежден заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. В настоящее время оборот метилового спирта регулируется ст. 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», напоминает он. Норма предусматривает действенные меры по предотвращению изготовления на основе метанола спиртных напитков, являющихся главной опасностью.

— Целые отрасли фармацевтики и других химических областей используют метанол, и вводимые ограничения снизят их коммерческую привлекательность, — предупреждает эксперт.

Удешевить процесс

Между тем новый порядок нужен для создания эффективной процедуры хранения и уничтожения изъятого метанола, который является вещественным доказательством по уголовному делу, отмечает Дмитрий Пашин.

Изъятые метанол и метанолсодержащие жидкости смогут храниться лишь до вступления в законную силу решения по делу об административном правонарушении, уточняет Шон Бетрозов.

— Это минимизирует период содержания конфискованных товаров на складах, что, в свою очередь, снизит административные и логистические расходы на хранение, — считает эксперт.

Вместо длительного хранения до завершения всех судебных процедур, опасные вещества можно будет оперативно уничтожать, сохраняя лишь небольшие образцы для проведения экспертиз , подтверждает Давид Адамс.

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— Это должно существенно сократить затраты на аренду специальных хранилищ и обеспечение мер безопасности при хранении больших объемов вещества , — уверен собеседник «Известий».

В целом новый порядок необходим для обеспечения безопасного обращения с опасными веществами после их изъятия правоохранительными органами, убежден Адамс.

— Сейчас зачастую возникают проблемы с хранением больших объемов изъятого метанола, что создает риски для окружающей среды и здоровья людей, — предупреждает эксперт.