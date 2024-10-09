Эксперты дали советы автомобилистам по подготовке машины к зиме

Автомобилистам следует заранее подготовиться к сезону минусовых температур. Ведь именно предусмотрительность поможет избежать многих неприятных ситуаций, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля. Эксперты «СберАвто», сервиса для выбора, покупки, обслуживания и продажи авто, рассказали «Известиям» 9 октября, какие моменты лучше учесть заранее.

Во-первых, стоит заранее проверить состояние аккумулятора. Как отметили специалисты, проблемы с аккумулятором — одни из наиболее распространенных в холода. Лучше проверить его, используя «нагрузочную вилку», — она показывает не только сиюминутный заряд, но и способность батареи держать этот заряд. При этом следует помнить, что даже самый хороший аккумулятор редко может беспроблемно отслужить более пяти-семи лет, поэтому при достижении этого возраста нужно задуматься о его замене. Специалисты рекомендовали вспомнить, не было ли весной или летом ситуаций, когда автомобиль отказывался заводиться, особенно после продолжительной стоянки, — если это происходило, то стоит проверить проводку на возможность утечек. Эту работу лучше доверить профессиональным автоэлектрикам в сервисе, подчеркнули эксперты.

«Еще одна распространенная проблема, которая проявляет себя в первые же холода — омыватель стекол перестает подавать омывающую жидкость. Если владелец предусмотрительно не перешел заранее на «незамерзайку», в бачке омывателя образуется лед. А это не только неприятно, но и опасно для моторчика омывателя, который от излишней нагрузки он может перегореть. Не следует экономить на мелочах, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в бачке жидкость была по сезону», — объяснили специалисты.

По их словам, стоит также проверить и состояние резинок «дворников». Рекомендуется менять их каждый год. А к зиме, когда нагрузка на стеклоочистители возрастает кратно, лучше подойти с новыми, эластичными и неистертыми «дворниками».

«Причиной того, что автомобиль отказывается заводиться, может быть не только аккумулятор: стоит проверить состояние свечей зажигания и проводов. С регулировкой подачи топлива современные системы впрыска справляются самостоятельно, но проблема может быть и в системе питания. Как правило, такие неисправности проявляют себя как-то еще — например, нестабильной работой мотора или повышенным расходом топлива», — добавили в сервисе.

Кроме того, к зимнему периоду автомобиль стоит хорошо вымыть. Если мороз уже ударил, нужно попросить на мойке «продуть» сжатым воздухом уплотнители, личинки замков, дверные ручки, лючок топливного бака. После мойки следует смазать уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой, рекомендовали специалисты. Процедуру стоит повторять несколько раз зимой.

Также не стоит забывать учесть «сезонность» топлива. Как уточнили эксперты, с этой проблемой могут столкнуться только владельцы дизельных автомобилей.

«Дизтопливо бывает «летнее» и «зимнее». И «летнее» в холод начинает загустевать, из-за чего система питания не может обеспечить его нормальную прокачку. Если водитель заправляет авто часто, скорее всего, ему тут ничего не грозит: заправочные станции своевременно переходят на продажу «зимнего» дизтоплива. А вот если заправка автомобиля произошла еще летом, а потом автомобиль долго стоял, то в холода эта проблема вполне может возникнуть. Летнее топливо лучше слить и заправиться в соответствии с сезоном», — рассказали специалисты.

Ранее, 4 октября, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша привела прогноз, согласно которому, к концу текущего года новые автомобили могут подорожать на 10–15%. В то же время существенного роста цен на машины осенью не ожидается.