Россияне рассказали, где и как хотят провести медовый месяц

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip с ювелирным брендом Sokolov провели исследование и узнали, какие города они считают лучшими для предложения руки и сердца, а также для свадебного путешествия. «Известия» ознакомились с результатами 9 октября.

Свадебное путешествие

Путешествие в медовый месяц посчитали хорошей идеей почти все опрошенные мужчины: 42% обязательно хотят куда-нибудь съездить с будущей женой, а 10% планируют такую поездку, но не обязательно сразу после бракосочетания. Женщины в этом вопросе оказались более решительны: 54% уверены, что после свадьбы обязательно нужно поехать отдыхать, а 14% готовы отложить путешествие на некоторое время.

Большинство мужчин и женщин, которых привлекает идея свадебного путешествия, заявили, что хотели бы поехать за границу: так ответили 86% и 75% соответственно. Лучшими направлениями для обоих стали Европа (34%), Азия (25%) и арабские страны (10%).

Выразили готовность провести медовый месяц в России 14% мужчин и 25% женщин. Участникам опроса мужского пола нравятся в основном живописные регионы страны, например, Байкал, Камчатка и Териберка — их выбрали бы для свадебного путешествия 52% респондентов. Ещё 26% тянет в горы — они бы повезли супругу на Кавказ, Алтай или Саяны. У женщин вариантов больше: 25% с удовольствием отправились бы в горы (например, на Кавказ и Алтай), 23% — в другие живописные уголки России, 19% — на черноморское побережье, а 15% — на балтийское.

Что касается типа свадебного путешествия, оказалось, что у мужчин и женщин довольно разные вкусы. Если 43% мужчин предпочли бы в медовый месяц спокойно лежать на пляже, то женщины хотят экскурсий и поездок по городам — такой вариант выбрали 36% (среди мужчин он набрал 30% голосов). Мужьям также нравятся тематические путешествия, например, гастротур (20% голосов) и экстремальный отдых — походы и хайкинг (7%). А новоиспеченные жены больше хотели бы отправиться на спа-курорт (19%).

Относительно вопроса продолжительности свадебного путешествия мнения мужчин и женщин сошлись — две недели (54% и 43% соответственно). Интересно, что участницы опроса также выбирали вариант ответа «1–3 дня»: на короткую поездку согласны 4% девушек.

Если судить по тратам на свадебное путешествие, оказывается, что мужчины более щедрые: 46% опрошенных готовы потратить на поездку от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, а вот большинство женщин (24%) выбрали вариант «от 100 тыс. до 200 тыс. рублей». Будущие мужья чаще называли суммы 400–500 тыс. рублей (15%) и более 500 тыс. рублей (13%). Женщины же, наоборот, хотели бы спланировать более бюджетные поездки: на втором месте оказался вариант 200–300 тыс. рублей (19%), а на третьем — от 50 тыс. до 100 тыс. (16%).

Предложение

Многие для этого события выбрали Москву (32%), Санкт-Петербург (16%) и Сочи (4%). Интересно, что второй и третий города попали в список как романтичные или имеющие для пары особое значение, а вот в столице респонденты просто живут.

Опрошенные, которые только собираются сделать предложение, посчитали наиболее подходящими локациями для этого события Москву (40%), поскольку там много красивых мест, Санкт-Петербург (27%) как очень романтическую локацию и Калининград (7%), так как город нравится второй половинке.

Среди женщин лучшими местами для этого были названы Санкт-Петербург (20%), Москва (11%) и Камчатка (10%).

Ранее, 2 октября, основатель агентства по организации концептуальных мероприятий TOBELOVE Agency Александр Белов представил «Известиям» список из шести самых живописных мест для проведения свадебного торжества. Среди них он назвал Санкт-Петербург, Калининград, Алтай, Байкал, Домбай и Владивосток.