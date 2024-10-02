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Назван топ-6 живописных мест в России для празднования свадьбы

TOBELOVE Agency: дюны в Калининграде — отличное место празднования свадьбы
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Фото: предоставлены агентством TOBELOVE Agency
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Россия — страна с богатейшей историей, потрясающей природой и уникальными локациями, которые могут сделать один из самых значимых дней в жизни пары незабываемым. Основатель агентства по организации концептуальных мероприятий TOBELOVE Agency Александр Белов представил «Известиям» 2 октября список из шести самых живописных мест для проведения свадебного торжества.

«Анализируя свадебные проекты последних лет, можно заметить, что для проведения торжеств всё чаще выбирают места, где раньше свадьбы либо проводились редко, либо не проводились вообще», — рассказал он.

Санкт-Петербург

Город предлагает огромный выбор локаций для проведения свадебного торжества, поражающих архитектурным совершенством. Сюда можно отнести Екатерининский, Константиновский и Павловский дворцы, а также Летний сад и Парк Александрия, названный так в честь супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны.

Калининград

Уникальное сочетание классической европейской архитектуры и живописных пейзажей России. В самом Калининграде моря нет, но до величественных дюн в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске и Янтарном, которые могут стать идеальным местом для свадебного торжества, на машине можно добраться меньше чем за час. Фотосессию можно организовать возле средневекового замка «Нессельбек» или Бранденбургских ворот.

Алтай

Потрясающие природные ландшафты в крае гор и равнин, испещренных водоемами, притягивают молодоженов со всей страны: Телецкое озеро с кристально чистой водой, Шавлинские озера бирюзового цвета, берег Катуни, хозяйки Алтая, — список можно продолжать долго. Алтай дает еще одну интересную возможность: провести фотосессию и на фоне бескрайних цветочных полян, и на фоне заснеженных горных вершин. В качестве места проведения свадебного торжества можно обратить внимание на всесезонный курорт Манжерок, находящийся в 36 км езды от аэропорта Горно-Алтайска.

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Байкал

Самое глубокое озеро на планете может стать интересной локацией для свадьбы в любое время года. Летом здесь проходят незабываемые церемонии на берегу, у гладкой воды. Зимой озеро покрывается кристально чистым льдом, создающим уникальную атмосферу волшебства.

Домбай

Место силы Карачаево-Черкесии всё чаще привлекает не только лыжников и сноубордистов, но и пары, мечтающие о свадьбе в живописной локации. На Домбае можно совместить приятное с полезным: и отметить торжество на фоне удивительной по красоте природы, и укрепить здоровье, наслаждаясь чистейшим воздухом Кавказа.

Владивосток

Город и его окрестности — кладезь панорамных площадок для свадебных фотосессий: чего стоит только Токаревский маяк или Русский мост и набережная Цесаревича. Обязательно стоит вспомнить и бухту Золотой Рог — на самом деле, город поражает масштабом достопримечательностей.

Ранее, 8 сентября, Белов рассказал «Известиям», во сколько в 2024 году обойдется организация свадьбы. По его мнению, стоимость современного торжества в разных регионах России не слишком разнится. По данным агентства, если же речь идет о среднем ценовом сегменте, свадьба на 30–40 гостей с оптимальным набором подрядчиков можно организовать в Москве за 2–3 млн рублей. В регионах эта сумма примерно в два раза ниже: связано это с тем, что локальные агентства по организации торжеств работают за меньшие гонорары.

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