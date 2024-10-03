Сестра Ким Чен Ына назвала военный парад в Сеуле клоунским представлением

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, назвала прошедший в Республике Корея военный парад клоунским представлением. Это ее заявление в четверг, 3 октября, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если бы мне пришлось сказать что-то об этой «пьесе», то я сказала бы, что это не что иное, как бессмысленный тщеславный фарс, который можно сравнить с тем, как стая диких собак переходит ручей», — заявила она.

Ким Ё Чжон обратила внимание на желание Сеула обратить внимание всего мира на парад. При этом она считает, что у Кореи не получилось представить что-то самостоятельное: с ее точки зрения, это «колониальное зрелище, которого больше нигде не увидишь».

«Когда американский стратегический бомбардировщик B-1B пролетает над Сеулом, корейский военачальник, его подчиненные, а также марионеточный сухопутный флот и военно-воздушные силы становятся в очередь, чтобы выразить свое почтение», — подчеркнула политик.

Также она обратила внимание на то, что Корея представила новые ракетные комплексы, и иронично отметила, что у организаторов парада «необычное представление о том, что обычную боеголовку можно превратить в ядерную, просто изменив массу пороха в ней».

«[Республика] Корея, которую уже тщательно подготовили как никчемного наемного солдата Америки и превратили в пушечное мясо для реализации гегемонистских амбиций своего хозяина, бесстрашно мчится к пропасти разрушения вместе с всё более приходящими в упадок США», — подытожила Ким Ё Чжон.

Парад по случаю Дня вооруженных сил прошел в Сеуле накануне. За шествием наблюдали президент страны Юн Сок Ёль и тысячи граждан Республики Корея. На нем была представлена техника как США, так и корейского производства.

8 июля Ким Ё Чжон заявила, что президент Южной Кореи поставил судьбу государства на последнее место. Она отметила, что совместные учения Южной Кореи, США и Японии переходят черту и ведут к эскалации конфликта с КНДР.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что США, Южная Корея и Япония начали первые морские многопрофильные военные учения. Новые учения получили свое название Freedom Edge как производное от ранее проведенных двусторонних учений между США и азиатскими странами — Freedom Shield с Южной Кореей и Keen Edge с Японией.