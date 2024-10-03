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Во Франции сообщили о снижении рейтинга Макрона до рекордно низких 22%

Le Figaro: рейтинг Макрона составляет рекордно низкие 22%
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Фото: Global Look Press/Joerg Carstensen
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Рейтинг доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону упал до самой низкой отметки с момента его переизбрания на второй срок, опустившись за один месяц сразу на три пункта — до 22%. Об этом в четверг, 3 октября, пишет газета Le Figaro.

«Рейтинг доверия к президенту республики приближается к исторически самой низкой отметке, когда он опустился до 21% в разгар кризиса «желтых жилетов», — указано в публикации.

При этом, по данным источника СМИ, в электоральном лагере Макрона лидеру страны доверяет 81% избирателей. Как отмечает газета, в прогнозах Елисейского дворца говорилось, что, после того как президент Франции сформирует новое правительство, от которого сможет дистанцироваться, его рейтинг автоматически поползет вверх. Однако, «спустя несколько недель после назначения [премьер-министра] Мишеля Барнье происходит совершенно обратное».

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До этого, 17 сентября, телеканал BFMTV со ссылкой на опрос компаний Ifop и Fiducial сообщал, что Макрон занял 44-е место по популярности среди политиков страны, согласно мнению французов. Отмечалось, что его рейтинг составляет лишь 31%. При этом новый премьер-министр Барнье возглавил рейтинг любимых политических деятелей французов. Он набрал 57% положительных отзывов, а депутат Национального собрания и мэр города Гавр Эдуард Филипп — 55%.

Ранее, 8 сентября, Макрона освистали на церемонии закрытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Уточнялось, что гудение и громкий свист долго не стихали. До этого, 27 июля, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщал, что Макрона освистали во время его речи на церемонии открытия Олимпийских игр 26 июля. Филиппо отметил, что этот момент выступления президента Франции вырезали из эфира.

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