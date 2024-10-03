Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин сообщил о планах построить в РФ более 400 новых школ до конца года
Мир
Рютте во время визита в Киев назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Мир
Во Франции сообщили о снижении рейтинга Макрона до рекордно низких 22%
Политика
Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ
Армия
ВС России освободили населенный пункт Угледар в ДНР
Армия
Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Путин призвал проводить патриотическое воспитание школьников «доходчиво, но без перегибов»
Мир
Forbes узнал об отправке лучших танков Украины в Курскую область
Общество
Обвинение запросило 9 лет тюрьмы американцу Гилману по новому делу
Мир
Украина получила треть от 500 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы
Политика
Политолог назвал целью поездки Рютте в Киев внушить украинцам ложные надежды
Мир
СВР заявила об объединении усилий спецслужб РФ и Азербайджана против иностранных угроз
Экономика
Эксперт оценил влияние на курс рубля увеличения продажи валюты ЦБ РФ
Политика
В Совфеде назвали провальной идею Канады создать альянс в Арктике без РФ
Мир
В Газе сообщили о гибели почти 100 человек за сутки в результате ударов Израиля
Общество
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
Общество
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Общество
Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником

Жителя Москвы осудили за убийство женщины топором 20 лет назад

0
Фото: t.me/moscowproc
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москвича Дмитрия Сухорученкова, который 20 лет назад убил женщину с целью сокрытия другого преступления, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом 3 октября сообщили в прокуратуре Москвы.

«К девяти годам колонии строгого режима приговорен 44-летний Дмитрий Сухорученков, совершивший 20 лет назад убийство женщины с целью сокрыть другое преступление (п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-ведомства.

Следствием установлено, что 5 июля 2004 года мужчина проник в ювелирный магазин в торговом центре на Открытом шоссе с целью ограбления. При себе у фигуранта был топор для взлома замков и разбивания витрин.

После срабатывании сигнализации Сухорученков напал на женщину-охранника и убил, применив топор, который впоследствии оставил на месте преступления.

Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Оказался не вдруг: приятеля битцевского маньяка осудили на 10 лет
Вячеслав Федотов убил мать и спрятал ее тело в лесопарке

Ранее, 20 сентября, региональное следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ сообщило, что в Курганской области по подозрению в убийстве двух жителей села Островное. разыскивается 27-летний местный житель рабочего поселка Мишкино. Также сообщалось о его покушении на убийство женщины.

До этого, 18 сентября, СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике сообщило о задержании жителя Черкесска, подозреваемого в убийстве бывшего мужа сестры. Согласно данным следствия, инцидент произошел 17 сентября. В ходе конфликта мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в бывшего супруга своей сестры. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024