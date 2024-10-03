Жителя Москвы осудили за убийство женщины топором 20 лет назад

Москвича Дмитрия Сухорученкова, который 20 лет назад убил женщину с целью сокрытия другого преступления, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом 3 октября сообщили в прокуратуре Москвы.

«К девяти годам колонии строгого режима приговорен 44-летний Дмитрий Сухорученков, совершивший 20 лет назад убийство женщины с целью сокрыть другое преступление (п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-ведомства.

Следствием установлено, что 5 июля 2004 года мужчина проник в ювелирный магазин в торговом центре на Открытом шоссе с целью ограбления. При себе у фигуранта был топор для взлома замков и разбивания витрин.

После срабатывании сигнализации Сухорученков напал на женщину-охранника и убил, применив топор, который впоследствии оставил на месте преступления.

Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее, 20 сентября, региональное следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ сообщило, что в Курганской области по подозрению в убийстве двух жителей села Островное. разыскивается 27-летний местный житель рабочего поселка Мишкино. Также сообщалось о его покушении на убийство женщины.

До этого, 18 сентября, СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике сообщило о задержании жителя Черкесска, подозреваемого в убийстве бывшего мужа сестры. Согласно данным следствия, инцидент произошел 17 сентября. В ходе конфликта мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в бывшего супруга своей сестры. Пострадавший скончался на месте происшествия.