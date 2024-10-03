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ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи «Хезболлы» в Бейруте

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Фото: REUTERS/Abdelaziz Boumzar
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 3 октября сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

«Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных военной разведки атаковали цели разведывательного штаба террористической организации «Хезболла» в Бейруте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.

Также отмечается, что были атакованы сотрудники движения, средства сбора разведданных, командные центры и другая инфраструктура «Хезболлы».

В сообщении уточнялось, что атакованный штаб разведки ливанского движения является главным разведывательным органом «Хезболлы», который отвечает за сбор данных об Израиле и ЦАХАЛ.

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2 октября ЦАХАЛ зафиксировала запуск более 100 снарядов по северу страны со стороны Ливана. В этот же день ЦАХАЛ сообщила о возобновлении ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. 3 октября в результате удара по столице Ливана погибли пять человек.

Ранее, 1 октября, Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Также израильская армия продолжает обстреливать ливанскую территорию.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», погибли и получили ранения при взрывах различных устройств в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство. Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла.

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