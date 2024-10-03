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Над Черным морем ведут разведку британский и американский самолеты

Британский и американский самолеты ведут разведку над Черным морем
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Фото: US Air Force
dzen
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Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon зафиксированы в небе над Черным морем. Об этом 3 октября свидетельствуют данные Flightradar.

По данным портала, британский самолет в 11:15 мск вылетел из аэропорта Констанца в Румынии и оказался в западной части Черного моря в 14:21 мск.

Американский самолет-разведчик вылетел из военно-морской базы Североатлантического альянса (НАТО), располагающейся на острове Крит, и пролетел вдоль побережья Черного моря несколько раз.

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Ранее, 16 сентября, у российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Согласно порталу, самолет в 11:23 мск вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши.

До этого, 23 августа, над Черным морем курсировал британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint. Летательное средство с номером авиарейса RRR7223, принадлежащее королевским военно-воздушным силам Великобритании, отправилось в сторону Черного моря в 12:06 мск с аэродрома в Уоддингтоне. Самолет курсировал в западной части моря несколько часов, после чего отправился на базу.

16 августа помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает свое военно-морское присутствие во всех геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе недалеко от акваторий, прилегающих к России, включая Черное море и Балтику.

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