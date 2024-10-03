Апелляционный суд Амстердама отклонил запросы защиты по делу футболиста Промеса

Апелляционный суд Амстердама отклонил большинство запросов стороны защиты экс-нападающего московского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Квинси Промеса по обеим апелляциям нидерландского футболиста. Решение было оглашено 3 октября на заседании судей.

Запросы адвокатов спортсмена касались дела о контрабанде наркотиков и нападения Промеса на двоюродного брата. Так, судья отказал предложению стороны защита заслушать показания троих свидетелей и письменные вопросы следственных судей по делу о нападении на брата футболиста.

Касаемо дела о наркотиках, суд отказался предоставить защитникам копии допросов бельгийских подозреваемых, однако разрешил им заслушать четырех свидетелей в присутствии следственного судьи.

При этом адвокатам Куинси Промеса дали разрешение допросить четырех бельгийских подозреваемых в перевозке 712 кг кокаина в порт Антверпена, перехваченной таможней в январе 2020 года. Данный запрос защиты суд удовлетворил, пишет газета De Telegraaf.

Речь идет о водителе, который мог бы забрать контейнер, о человеке, который мог дать ему это указание, о работнике порта, чей пропуск на территорию порта был использован, и о втором водителе, который вернул контейнер.

Промес находится в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды, после того как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. В сентябре его адвокат сообщала журналистам, что вопрос об экстрадиции может быть решен в ноябре.

Суд в Амстердаме 14 февраля заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг. По версии следствия, 32-летний футболист вложил €200 тыс. в проведение операции, состоявшейся в январе 2020 года. На это решение суда адвокатами Промеса была подана апелляция.

29 февраля нидерландского футболиста не выпустили из ОАЭ, где он участвовал в тренировочных сборах «Спартака». 1 марта Нидерланды начали обсуждение с властями Эмиратов экстрадиции Промеса. В пресс-службе нидерландской прокуратуры сообщили «Известиям», что его задержание произошло «в связи с местным нарушением».

По некоторым данным, он попал в аварию на территории страны и сбежал с места ДТП. Тогда же пресс-служба «Спартака» заявила, что руководство клуба намерено применить дисциплинарные меры к футболисту после его возвращения в РФ в связи с его отсутствием на игре по личным причинам. При этом 13 марта портал NU.nl сообщил, что Промес задержан в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры.