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В Тольятти с мужчины взыскали 60 тыс. рублей за вымогательство и пытки

В Тольятти вымогателя заставили заплатить жертве, которую он пытал ради денег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Судебные приставы взыскали с жителя Тольятти 60 тыс. рублей в пользу его знакомого, которого злоумышленник пытал, чтобы получить 300 тыс. рублей. Об этом 3 октября сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области.

«Житель города Тольятти вступил в предварительный сговор, чтобы обмануть своего знакомого и попытаться получить от него денежные средства в размере 300 тыс. рублей за якобы оказанную ему ранее помощь. Злоумышленник угрожал мужчине и даже нанес ему побои и ожоги», — говорится в сообщении региональной ФССП на ее сайте.

Правоохранители возбудили в отношении жителя Тольятти уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Суд постановил взыскать с мужчины 60 тыс. рублей в пользу пострадавшего, чтобы компенсировать моральный вред. Преступник отказался перечислять средства добровольно, и сотрудник областной ФССП вынес постановление о взыскании исполнительного сбора. Это не помогло.

Тогда пристав обратил эту меру на деньги злоумышленника, которые хранились на банковских счетах. Этим способом моральный вред пострадавшему удалось полностью возместить, передает «Газета.Ru».

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Ранее, 5 августа, в пресс-службе главного регионального управления МВД РФ по Иркутской области сообщили, что в регионе шесть мужчин в возрасте от 17 до 32 лет задержаны за серию вымогательств и похищение человека. С 2022 по 2023 год группа злоумышленников требовала у жителей Шелеховского района деньги под угрозой насилия в отношении их близких родственников. Кроме того, преступники похитили одного человека. Во время обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие. В отношении группы возбуждены уголовные дела по ст. 126 и 163 УК РФ («Похищение человека» и «Вымогательство»).

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