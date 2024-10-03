В Тольятти с мужчины взыскали 60 тыс. рублей за вымогательство и пытки

Судебные приставы взыскали с жителя Тольятти 60 тыс. рублей в пользу его знакомого, которого злоумышленник пытал, чтобы получить 300 тыс. рублей. Об этом 3 октября сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области.

«Житель города Тольятти вступил в предварительный сговор, чтобы обмануть своего знакомого и попытаться получить от него денежные средства в размере 300 тыс. рублей за якобы оказанную ему ранее помощь. Злоумышленник угрожал мужчине и даже нанес ему побои и ожоги», — говорится в сообщении региональной ФССП на ее сайте.

Правоохранители возбудили в отношении жителя Тольятти уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Суд постановил взыскать с мужчины 60 тыс. рублей в пользу пострадавшего, чтобы компенсировать моральный вред. Преступник отказался перечислять средства добровольно, и сотрудник областной ФССП вынес постановление о взыскании исполнительного сбора. Это не помогло.

Тогда пристав обратил эту меру на деньги злоумышленника, которые хранились на банковских счетах. Этим способом моральный вред пострадавшему удалось полностью возместить, передает «Газета.Ru».

Ранее, 5 августа, в пресс-службе главного регионального управления МВД РФ по Иркутской области сообщили, что в регионе шесть мужчин в возрасте от 17 до 32 лет задержаны за серию вымогательств и похищение человека. С 2022 по 2023 год группа злоумышленников требовала у жителей Шелеховского района деньги под угрозой насилия в отношении их близких родственников. Кроме того, преступники похитили одного человека. Во время обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие. В отношении группы возбуждены уголовные дела по ст. 126 и 163 УК РФ («Похищение человека» и «Вымогательство»).