Москва представляет собой главную угрозу для Парижа среди всех иностранных держав. Об этом 3 октября заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point.

По его словам, РФ на фоне конфликта на Украине изменила свою стратегию. Также российская сторона противодействует интересам Франции в Африке.

Кроме этого, Лекорню указал на «агрессивность» России в отношении французских военнослужащих. По его мнению, Москва ведет информационно войну, добавили в «Газета.Ru».

«Россия милитаризирует новые пространства, такие как морское дно или киберпространство», — отметил он.

Ранее, 22 февраля, Лекорню заявил, что Россия демонстрирует «агрессивное поведение» в отношении французских вооруженных сил. Он также указал на якобы участившиеся кибератаки со стороны России. В частности, недавно такой атаке подверглась одна из военных компаний, поставляющих вооружения Украине.

До этого, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон назвал агрессивным поведение России в отношении Европы. Он отметил, что в последние несколько месяцев по всей Европе «резко участились, систематизировались и усилились» кибератаки и кампании по дезинформации и манипулированию информацией. По словам Макрона, виновником этого якобы является Россия, при этом каких-либо доказательств французский лидер не предъявил.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 13 февраля заявил, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса. По мнению главы МИД Венгрии, РФ не несет никакой опасности для безопасности какого-либо из государств НАТО.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.