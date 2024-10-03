СВР заявила об объединении усилий спецслужб РФ и Азербайджана против иностранных угроз

Россия и Азербайджан усиливают совместную работу спецслужб для борьбы с иностранными угрозами и дестабилизацией обстановки в своих странах. Об этом в четверг, 3 октября, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в рамках своего официального визита в азербайджанскую столицу Баку.

Как сообщили в пресс-бюро СВР, во время его встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым обсуждались актуальные международные вопросы, сотрудничество спецслужб России и Азербайджана, а также планы на будущее.

«На российские и азербайджанские спецслужбы возлагается повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов международных террористических структур», — уточняется в сообщении.

Представители разведок стран подтвердили успешное и доверительное сотрудничество спецслужб, направленное на защиту национальных интересов.

Ранее, 6 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио заявил, что Баку готов принимать участие в урегулировании кризиса на Украине, однако категорически не приемлет антироссийскую санкционную кампанию и не будет в ней участвовать. Отмечалось, что исходя из того, что в течение 70 лет Азербайджан вместе с Россией и Украиной был частью СССР, поддержка этих разносторонних связей остается как в качестве личных контактов, так и на политическом уровне.