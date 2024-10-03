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Директор Любови Успенской сообщил, что дочь артистки нашлась

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом сообщил «Известиям» 3 октября директор исполнительницы.

«Нашлась», — сказал он, не приводя подробностей.

Пиар-менеджер артистки в беседе с «Известиями» добавил, что Плаксина находится в Израиле. Комментировать ситуацию подробнее он не стал.

О пропаже девушки стало известно накануне, 2 октября. Предполагалось, что дочь артистки могли похитить из-за частых поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее в этот день адвокат Успенской Елена Сенина рассказала в беседе с «Известиями», что ситуация имеет политический окрас, а заявление о пропаже уже подано в полицию. Юрист отметила — по имеющейся информации, Татьяна находится за пределами России и, возможно, завербована иностранными спецслужбами из-за популярности ее матери.

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