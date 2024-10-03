Адвокат Успенской заявила о политическом окрасе пропажи дочери певицы

Пропажа дочери певицы Любови Успенской Татьяны имеет «политический окрас». Об этом 2 октября адвокат Успенской Елена Сенина рассказала в беседе с «Известиями», добавив, что заявление в правоохранительные органы уже подано.

«Это явный политический окрас в связи с тем, что Успенская родилась в Киеве, жила в Америке, но заняла четкую пророссийскую позицию», — сказала она.

Сенина добавила, что, по имеющейся информации, Татьяна находится за пределами России и, возможно, могла быть завербована иностранными спецслужбами из-за популярности ее матери.

«У нас были знаки, были уже предпосылки утверждать, что поездки в ДНР и ЛНР (Донецкую и Луганскую народные республики. — Ред.) не пройдут даром для Любы. Но мы не думали, что через Таню. Негодяи используют самые больные и подлые методы для реализации своих планов», — подчеркнула правозащитница.

О пропаже дочери Любови Успенской Татьяны стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что она уже несколько дней не выходит на связь. Предполагается, что девушку могли похитить из-за частых поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.