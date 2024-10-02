Пропала дочь Любови Успенской
Певица Любовь Успенская разыскивает дочь Татьяну, которая не выходит на связь несколько дней. Информацию об этом 2 октября подтвердил «Известиям» PR-директор исполнительницы по имени Константин.
Предполагается, что девушку могли похитить из-за частых поездок в Донецкую и Луганскую Народные Республики.
«Мы приняли все необходимые меры. И мы будем не мы, если не вернем Таню и не накажем виновных», — заявила адвокат артистки Елена Сенина.
Ранее, 21 сентября, в Геленджике пропал сапбордист, который вышел в Черное море на рыбалку. Как сообщила «Известиям» его супруга Елена, мужчина был осторожен и держался на виду, но потом пропал. Его поисками занялся Крымский поисково-спасательный отряд.