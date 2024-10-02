Реклама
Прямой эфир
Общество
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мир
Командующего армией Ливана генерала Ауна избрали президентом страны
Мир
Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14
Общество
Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Авто
Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал
Мир
Оверчук назвал обсуждение в Армении вступления в ЕС началом выхода страны из ЕАЭС
Мир
NYP оценила возможный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд
Общество
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Мир
В Бразилии частный самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже
Мир
Дом Хантера Байдена полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Мир
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию
Мир
В США признали неспособность страны помочь Украине поставками оружия
Мир
Польша пообещала безопасность Нетаньяху на годовщине освобождения Освенцима
Общество
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 10 января из-за погоды
Мир
МИД РФ поприветствовал присоединение Индонезии к БРИКС
Политика
Политолог указал на невозможность полноценной работы Зурабишвили «президентом»
Мир
В Ирландии осудили Байдена за отправку денег Украине во время пожаров в США
Мир
Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. т зерна для помощи беженцам

Пропала дочь Любови Успенской

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Певица Любовь Успенская разыскивает дочь Татьяну, которая не выходит на связь несколько дней. Информацию об этом 2 октября подтвердил «Известиям» PR-директор исполнительницы по имени Константин.

Предполагается, что девушку могли похитить из-за частых поездок в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Мы приняли все необходимые меры. И мы будем не мы, если не вернем Таню и не накажем виновных», — заявила адвокат артистки Елена Сенина.

Ранее, 21 сентября, в Геленджике пропал сапбордист, который вышел в Черное море на рыбалку. Как сообщила «Известиям» его супруга Елена, мужчина был осторожен и держался на виду, но потом пропал. Его поисками занялся Крымский поисково-спасательный отряд.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025