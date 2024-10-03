Эксперты объяснили ослабление курса рубля

На ослабление курса рубля повлиял ряд факторов, среди которых в том числе нехватка иностранной валюты на внутреннем рынке, рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Центробанк (ЦБ) РФ установил на 3 октября 2024 года официальный курс доллара на уровне 94,5054 рубля. Месяц назад доллар стоил 91 рубль. Юань, по данным Мосбиржи, торгуется в районе 13,4 рубля. 2 сентября его цена была 12 рублей.

«Проблемы, возникшие с трансграничными расчетами, приводят к тому, что экспортеры с учетом снижения норматива объема обязательных продаж обязательной выручки оставляют свою валюту за рубежом, поэтому на внутренний российский рынок она приходит в меньших объемах. Эта нехватка валюты и вызывает рост курса юаня, доллара и евро», — отметил Потавин.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в последние месяцы российские банки жалуются на то, что валютное кредитование ограничено из-за невозможности привлечь юани в необходимом объеме.

Также аналитик назвал ослабление рубля к другим валютам частым явлением в начале месяца, когда компании сокращают продажи экспортной выручки после уплаты ежемесячных налогов.

«Возможно также, что ряд банков в октябре пробует сбалансировать через покупку юаня на спотовом рынке свои дисбалансы между юаневыми активами и пассивами, опасаясь остановки биржевых торгов юанем в середине октября», — добавил он.

В свою очередь, аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов не исключил, что ослабление рубля носит технический характер, связанный с проблемой ликвидности, которая наблюдалась в сентябре. «При этом цены на нефть по-прежнему находятся на комфортных уровнях для нашего бюджета, что не говорит в пользу сильной девальвации», — уточнил он.

По мнению Потавина, в октябре курс доллара, вероятно, может остаться в границах 93–96 рублей, а китайский юань будет торговаться в диапазоне 13,25–13,65 рубля.

«Если котировки Brent до конца года еще больше ослабнут на ожиданиях увеличения добычи нефти от альянса стран ОПЕК+, то пара USD/RUB может подняться в район 96–98 рублей», — заключил он.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов, а также пересмотрело оценки по 2024 году. Согласно данным министерства, доллар в среднем в 2024-м будет стоить 91,2 рубля, в 2025-м — 96,5 рубля.