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Мужчина скончался после нападения на него подростков в его же квартире под Тулой

Возбуждено дело после нападения подростков на мужчину в его квартире под Тулой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Тульской области мужчина скончался после нападения на него группы подростков в его же квартире, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

«29 сентября 2024 года в больницу был доставлен местный житель с множественными телесными повреждениями, от которых, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался ночью 30 сентября 2024 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отмечается, по предварительным данным, 28 сентября группа подростков напала на мужчину в его квартире на улице Кутузова в Пролетарском районе Тулы. Они избили его и украли имущество.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

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Ранее, 29 сентября, сообщалось, что в городе Октябрьском Республики Башкортостан группа подростков избила пенсионера и перекинула его через забор. Региональное МВД отметило, что личности некоторых установлены и их уже опросили. Пострадавший после инцидента не обратился в правоохранительные органы.

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